Valparaíso.- En el marco de la rotunda aprobación que tuvo el proyecto que permite un segundo retiro de un 10% de los ahorros previsionales, el diputado Migue Ángel Calisto criticó la falta de propuestas por parte del Gobierno, y aseguró que esperan que esta iniciativa avance sin letra chica, acusando a algunos parlamentarios oficialistas de querer establecer impuestos al momento de retirar los ahorros.

Calisto aseguró que “estamos acá porque el Gobierno no ha entregado ninguna respuesta a la gente que hoy vive una grave crisis económica y social en todo el territorio nacional. Cuando el Gobierno no entrega soluciones, entre los parlamentarios tenemos que buscar soluciones para ir en ayuda de las personas a quienes representamos. La gente lo está pasando muy mal”.

“Mucho se satanizó el primer retiro, incluso se habló que el país iba a quebrar, que iba a haber una crisis económica. Pero después, fue el mismo Ministro de Economía el que señaló que esto reactivó la economía, que fue positivo. Ahora se sabe que mucha gente ocupó este 10% para pagar sus deudas e incluso para alimentarse”, indicó.

Calisto argumentó que “estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto, porque hoy día los chilenos lo necesitan. Tenemos una crisis económica, la gente de clase media está con sus emprendimientos y negocios quebrados. En Coyhaique venimos saliendo recién de una cuarentena prácticamente de dos meses, donde la gente está en una grave crisis”.

“En este segundo debate aparecen parlamentarios que quieren ponerle letra chica a este retiro y decir que tienen que pagar impuestos. Yo digo que ellos no conocen a la gente de clase media. Se trata de una clase media empobrecida, que tiene que mantener a sus padres, a sus hermanos y familia que están en una situación complicada. Entonces, ¿por qué tenemos que ponerle impuestos a nuestros ahorros”, indicó.

El parlamentario indicó que “frente a la ausencia de propuestas del Gobierno, espero que a la larga todos los parlamentarios oficialistas apoyen esta medida, porque la situación es crítica. Tenemos que avanzar también en resolver el problema de muchos pensionados que tienen rentas vitalicias que hoy en día no han tenido respaldo, porque también lo están pasando muy mal”.

Finalmente, y con respecto a la aprobación del proyecto que permite a enfermos terminales retirar la totalidad de sus ahorros, Calisto señaló que “esto es muy importante. Las personas que están en esta condición no deben vivir de la solidaridad realizando bingos o rifas para pagar sus tratamientos. Ellos debieran tener el acceso a la totalidad de sus fondos para poder decidir el destino de esos recursos, que son propios”.