La iniciativa fue aprobada en la sala de la Cámara de Diputados y quedó lista para pasar al Senado.

Valparaíso.- Como un gran paso para terminar con el abuso de las líneas aéreas calificó el diputado Miguel Ángel Calisto la aprobación de un proyecto de su autoría que permite que se puedan endosar los pasajes aéreos en el caso que no se utilicen.

La idea matriz de proyecto originado en mociones refundidas de varios diputados y diputadas es permitir el endoso del billete de pasaje aéreo solo por una vez, y de un máximo de tres diferentes con distintos operadores dentro del año calendario, sin que exista ánimo de lucro; y establecer el retracto del mismo.

El proyecto fue aprobado en general por la Comisión de Obras Públicas, Transportes y Telecomunicaciones por mayoría de votos y este miércoles en la sesión de la mañana fue aprobado en general por la sala de la Cámara de Diputados.

Según el legislador, “estamos muy contentos porque después de mucho tiempo que presentamos este proyecto finalmente logramos la aprobación en sala de la Cámara, prácticamente de forma unánime. Nosotros planteamos que mucha gente de Aysén debe usar el avión no como un medio de transporte de lujo, sino más bien como una necesidad”.

“Hemos visto muchos abusos, hemos ido naturalizando el abuso por parte de las aerolíneas en nuestro país y en nuestra región. si uno compra un ticket aéreo, es absolutamente lógico que si uno se ve afectado por un problema de salud, un imprevisto de fuerza mayor y no puede viajar, se pueda endosar ese pasaje, pasárselo a otra persona para que pueda hacer uso y no perderlo”, señaló.

Calisto agregó que “hoy en día, la agencia no devuelve la plata y la gente termina perdiendo el boleto. Eso implica además que la línea aérea, también abusando con la sobreventa, vende nuevamente ese asiento, ganando el doble por un puesto en el avión”.

Finalmente, Calisto señaló que “lo que estamos planteando acá es permitir el derecho de poder endosar este pasaje a un tercero que nosotros así resolvamos. Esperamos que la tramitación sea rápida, y vamos a seguir a través de proyectos de ley, presentado iniciativas que terminen con los abusos de las aerolíneas. No estamos en contra que estas empresas tengan ganancias, pero en ningún caso que sea de forma abusiva”.