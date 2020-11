En pleno proceso investigativo continúa la causa donde un joven de Villa O`higgins, Martin Villegas de 20 años, quien habría sido atacado gravemente por un funcionario del Ejército, quien le habría disparado con un arma de fuego a muy corta distancia. Producto de este confuso hecho, ocurrido además en horario de toque de queda el día 4 de julio del presente año, Martin, se encuentra aún en estado grave e internado en un centro asistencial de Santiago.

Aysen.- Es precisamente estando en ese lugar y hace pocos días, se acercan funcionarios policiales para intentar interrogarlo. Lo más grave de esto es que, no se dio aviso a su abogado y se pretendía obtener su versión sin respetar la delicada condición de salud que presenta desde el día que fue herido en Villa O´higgins. Tal como lo señaló, su representante legal, Marcelo Rodríguez.

“Hace poco, trataron de interrogarlo personal policial en la ciudad de Santiago en el hospital, lo cual obviamente no se coordinó con nosotros, y nos obligó a tomar una decisión que es, manifestar que no se iba a prestar declaraciones mientras no se asegure la presencia, a lo menos, de un abogado defensor. Pedimos en su momento que se hiciera presente en el hospital, gente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que sí ocurrió, para verificar esta situación y tratar de que no existan estas presiones indebidas, respecto a alguien que hoy en día es una víctima de una situación grave que es ser herido en un hecho que se está investigando”.

El abogado Marcelo Rodríguez, añadió que, sostienen lo planteado en la querella que hace se presentó ante Tribunales, por un delito de homicidio frutado, “nosotros acusamos a los funcionarios militares de homicidio frustrado y la verdad es que lo que buscamos es que se determinen claramente las responsabilidades del personal, por el hecho de utilizar su arma de servicio sabiendo de que habían otras alternativas menos graves y que pudieran emplearse en estos casos. Existe todo un protocolo para el uso de la fuerza, que consideramos que no se respetó en este caso”.

Organismos de Derechos Humanos e incluso amnistía internacional, están siguiendo muy de cerca esta causa y dispuestos a colaborar para que se haga justicia, puntualizó el abogado de Martin Villegas