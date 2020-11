Luego que algunos integrantes de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados que tramita el proyecto que permite el retiro de un porcentaje de las rentas vitalicias anunciara inviabilidad de la medida por tener carácter expropiatorio, el Diputado Miguel Ángel Calisto aseguró que, si no es viable por esa vía, “entonces deberá ser por apoyo del Estado vía bono, y así evitar bajar la pensión pactada de los afiliados”.

Valparaiso.- Según el legislador, “más de nueve millones de chilenos y chilenas hicieron uso del primer retiro de un 10% de los ahorros previsionales. Entre ellos, miles de jubilados de las AFP que pudieron sacar este porcentaje de sus recursos. Lamentablemente, son muchos los que no han podido acceder a nada, porque están recibiendo sus jubilaciones vía rentas vitalicias, con compañías de seguro”.

“Hay un proyecto que se presentó para que justamente estas personas también puedan retirar un 10% de sus ahorros. Sin embargo, han salido distintos diputados miembros de la comisión de Constitución, donde se tiene que discutir esta iniciativa, afirmando que tiene ciertos aspectos que hacen que la situación sea distinta en relación a los fondos de las personas que cotizaron en las AFP, por lo que el proyecto podría ser inviable constitucionalmente, porque podría afectar el derecho a la propiedad”, señaló.

Calisto agregó que “en este escenario, quizás es bueno que el Gobierno se adelante y proponga una ayuda concreta a estas personas vía bono. Recordemos que son una gran cantidad de adultos mayores que no han tenido ningún beneficio para enfrentar la pandemia y siguen con estas rentas vitalicias que en la mayoría de los casos son muy bajas”.

Finalmente, el diputado señaló que “de no prosperar el proyecto, necesitamos que el Gobierno sea protagonista y no vea esto desde el palco. La crisis económica ha afectado con mucha fuerza el bolsillo de las familias chilenas, por lo que tenemos que buscar más mecanismos para ir en ayuda, especialmente de la tercera edad”.