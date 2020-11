La Municipalidad de Chile Chico realizó la presentación y lanzamiento de las “ayudas técnicas” que considera llegar a 50 beneficiarios y beneficiarias, entre adultos mayores y personas con dependencia severa, tanto de la “ciudad del sol” como de las distintas localidades del interior de la comuna.

Chile Chico.- En la actividad estuvo el Alcalde, Ricardo Ibarra, el director regional del servicio de salud Gabriel Burgos, la directora del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, Carmen Monsalve, el administrador municipal Omar Ruiz, la encargada de la oficina del adulto mayor Carolina Remolcoy y la kinesióloga Daniela Maldonado.

La máxima autoridad comunal, destacó la instancia colaborativa entre el Municipio y el principal centro asistencial de la comuna.

“Se diagnosticó cuáles eran los principales problemas de nuestros adultos mayores con algún tipo de perdida de movilidad, también para prevenir accidentes. A través de eso se hizo una propuesta para favorecer a 50 familias de adultos mayores en la comuna, no solamente en Chile Chico sino que en todas las localidades. Con el informe médico y técnico a través de la oficina del adulto mayor destinamos 10 millones de pesos, se compraron las ayudas técnicas y a contar de hoy ya empiezan a entregar y a instalarse. Destacar también el esfuerzo que hace la unidad de mantención del hospital, que en forma voluntaria y en algunos casos fuera del horario de trabajo, va a realizar las instalaciones en las casas de los adultos mayores favorecidos. Esta es la mejor muestra de unión de todas voluntades, que permite lograr importantes objetivos”.

En tanto, la directora del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, Carmen Monsalve, comentó que para las personas que hoy presentan dependencia severa, estas ayudas técnicas que entregará el Municipio de Chile Chico, se traducen en una mejor calidad de vida para los beneficiarios y beneficiarias.

“Esto es súper importante, porque hay muchos usuarios que están en esa condición, la adquisición de estas ayudas significa una mejora en la calidad de vida de estos usuarios y mayor independencia también. Entonces, el personal de mantención del establecimiento, ha adquirido el compromiso de poder ir a la instalación de estas ayudas técnicas en los domicilios donde se requiera, en colaboración con la kinesióloga que tiene la mirada asistencial, clínica y priorizada de los usuarios que van a ser beneficiados”.

Por su parte, Carolina Remolcoy, encargada de la oficina municipal de adulto mayor, resaltó el apoyo de la autoridad comunal al momento de plantear este proyecto, ya que no hubo mayores inconvenientes para ejecutar la iniciativa.

“El Alcalde accedió a aportar esta gran ayuda a nuestros adultos mayores y personas con dependencia severa, ya que, es primordial evitar accidentes para nuestros adultos mayores que ya no tienen los mismos huesitos y en ayuda también a los cuidadores, que muchas veces se llevan toda la carga pesada. Entonces, estas ayudas técnicas de sobremanera les van a ayudar a mejorar la calidad de vida a los pacientes que las recibirán”.

El equipo de la oficina municipal del adulto mayor contó con el importante apoyo y asesoría técnica de la kinesióloga del hospital de Chile Chico, Daniela Maldonado, para levantar el requerimiento y definir los artículos para contribuir a mejorar las dificultades de las personas con dependencia severa.