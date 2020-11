La senadora participó está en la comisión de Constitución del Senado que revisaba el proyecto que establece el segundo retiro del 10%. “El Gobierno no entendió para una crisis se requerían medidas que tiendan a la universalidad y no a las medidas focalizadas”, indicó en instancia.

Valparaiso.- A días de que en la Sala del Senado se discuta el segundo retiro de fondos de las AFPs, la senadora Ximena Órdenes Neira fue enfática en aclarar que apoyara está medida, e hizo un llamado al Gobierno a apoyar la iniciativa y no retrasar su tramitación.

“Tenemos que darle celeridad al proyecto, las familias están esperando sus ahorros antes de fin de año y espero que el Gobierno apoye entienda el sentido de urgencia que este proyecto tiene”, indicó Órdenes en la comisión.

Asimismo, recordó la importancia que significó para la economía nacional el primer retiro. “Es importante que discutamos el segundo retiro, porque ya en el primero observamos que casi 10 millones de personas retiraron los fondos desde sus cuentas (…) estamos hablando del 80% de los afiliados lo que permitió que se generara un nuevo dinamismo económico”.

En este sentido, la senadora por la región de Aysén deslizó una dura crítica al Ejecutivo por su excesiva burocracia y focalización en la entrega de beneficios. “Le hago un llamado al Gobierno a pensar, bajo la lógica del Presupuesto 2021 en medidas que tiendan a ser universales, que sean menos burocráticas, la excesiva focalización no sirve”, y agregó: “Los chilenos pusieron de sus ahorros cerca de 16 mil millones de dólares y eso activó la economía y tuvo una expresión tan concreta de la que todos somos testigos por lo que obviamente vamos a apoyar el segundo retiro”.

Finalmente, la senadora Ximena Órdenes Neira detalló en la instancia parlamentaria la situación que viven los pequeños y medianos empresarios de Aysén. “En la región de Aysén se hizo una caravana por el trabajo porque el sector gastronómico, turismo, el comercio hoy están sobreviviendo y no están pidiendo un aporte fiscal, porque no calificaron, lo que están haciendo es exigir sus ahorros y, obviamente, eso nos instala en una paradoja que siempre defendieron las AFP de que los ahorros le pertenecen a las personas y ahí quedó entrampado un discurso y dio paso al primer retiro”, puntualizó.