En una sencilla pero importante ceremonia, la Municipalidad de Chile Chico, representada por su Alcalde Ricardo Ibarra, hizo entrega a dos agrupaciones locales los módulos de venta, se trata de “Ceramistas de la Patagonia” y “Artelanas”.

Chile Chico.- La idea es continuar potenciando y apoyando a un rubro que no lo ha pasado del todo bien en estos últimos meses como es la artesanía y de igual forma continuar recuperando espacios públicos para la comunidad. Así lo manifestó el edil, Ricardo Ibarra.

“Muy contento de lo que estamos realizando hoy en día, se entregan dos módulos de venta, a las agrupaciones Artelanas y Ceramistas de la Patagonia. Como símbolo del trabajo que estamos desarrollando al recuperar los espacios públicos en beneficio de la comunidad, ver la alegría de las participantes que tomaron de muy buena forma todo esto y además que, es la esperanza de que a pesar que estamos en medio de una pandemia, no podemos quedarnos inmóviles, con todas las medidas de seguridad, con todas las precauciones podemos seguir trabajando, podemos seguir avanzando. Espero que este lugar que va a albergar el trabajo de las manos de estas dos agrupaciones tenga todo el éxito, la gente lo venga a ver y puedan adquirir sus productos, que son el fruto del esfuerzo de cada día”.

Yamilet Burgos, es presidenta de la agrupación “Ceramistas de la Patagonia”, quienes se mostraron felices de tener un espacio en un sector bastante concurrido como es “el paseo del sol”. “Muy contentas, es una oportunidad que vamos a tener en este tiempo de pandemia y que ha estado tan lento todo el tema turístico e instalarnos en este lugar tan estratégico que es el paseo del sol, un lugar donde toda la gente se ve obligada a pasar. Así es que, estamos muy contentas, felices que nos hayan considerado, de que a nuestra agrupación se no haya invitado a hacer uso de este espacio, en donde también vamos a poder tener nuestras artesanías un poco más visibles”.

Como “una gran oportunidad” para dar a conocer y vender sus productos, calificó esta nueva opción entregada por el Municipio, la presidenta de la agrupación “Artelanas”, Yessica Báez.

“Estamos felices, porque esta es una buena oportunidad para vender nuestras cosas, ya que con esta pandemia no hemos podido hacer mucho. En esta fecha ya habríamos estado en alguna feria, pero lamentablemente ocurrió esta situación, por ello, que nos pasen un lugar para poder mostrar y vender nuestras cosas es una muy buena oportunidad. Así es que, se valora muchísimo la ayuda al artesano a salir adelante, poder vender sus cosas y que se tomen en cuenta a los artesanos en Chile Chico, porque años antes esto no se hacía”.

Los módulos de ventas fue un proyecto elaborado en el área de Secplac, supervisado por la dirección de obras municipales y financiado con recursos del Gobierno Regional de Aysén, a través de un Fril Tradicional, lo que permitió construir estos espacios en Chile Chico, Mallín Grande, Puerto Guadal y Puerto Bertrand. Estos lugares de venta, ya se entregaron a organizaciones de la “ciudad del sol” y prontamente se espera replicar esta acción en las localidades del interior de la comuna.