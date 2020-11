“Le doy piso desde el punto de vista de su tramitación, (pero) habrá que corregir dos materias que me preocupan: el largo plazo para el retiro y el reembolso”

“Valoramos que el Gobierno se involucre en un tema que había estado ausente, tal como pasó en el primer retiro”. Con estas palabras, el senador David Sandoval, se refirió al proyecto de ley que el Gobierno ingresó este miércoles al Congreso, para materializar un segundo retiro extraordinario de fondos de pensiones.

Al respecto, el parlamentario destacó la acción del Ejecutivo, tomando en cuenta “esta extraña figura de buscar algunos artículos transitorios de la Constitución” para tramitar leyes tan significativas como es el retiro de fondos previsionales. “Desde ese punto de vista, yo valoro lo que ha hecho el Gobierno”, indicó.

En particular, Sandoval consideró razonable establecer el límite de retiro para gente que tiene altas rentas, e incluso eventualmente el pago de impuestos. “En el primer retiro, se benefició gente de altos ingresos, se abrieron cerca de 340 mil cuentas 2 para mantener esos recursos a disposición, sin tener ningún pago de tributo. Por otro lado, los más modestos cotizantes del sistema previsional, casi 3 millones de personas, quedaron sin un peso en sus cuentas individuales. Entonces, esa diversidad de realidades tan contrapuestas, evidentemente que hay que ponerle ciertos límites”, explicó.

Sin embargo, consideró que se deben corregir algunos aspectos de la propuesta presentada por los ministros de Hacienda, Trabajo y SEGPRES. “La incorporación de este mecanismo de devolución, como autopréstamo, discrepo de la postura del Gobierno (y) espero se corrija, creo que eso no tendría sentido lógico”, puntualizó.

En esa línea, también consideró que se deben acotar los plazos para efectuar el retiro que se plantea. “Hoy día, como estamos enfrentando esta emergencia sanitaria y por tanto la realidad de personas que están viviendo condiciones muy complejas, hay que acotar los sesenta días que plantea el gobierno, (lo que) nos parece absolutamente exagerado”, precisó.

Con todo, el legislador dijo que la iniciativa legal “nos parece interesante, le doy piso desde el punto de vista de su tramitación, (pero) habrá que corregir esas dos materias que me preocupan: el largo plazo para el retiro y el autopréstamo que se ha señalado, cosa que no nos parece”.

“Con esos perfeccionamientos, pudiéramos estar conversando en su tramitación”, concluyó.