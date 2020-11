Así de tajante fue Harold Gillibrand, presidente regional de RN, al referirse a las cartas de su colectividad para las primarias de este domingo. “Este 29 de noviembre es clave para retomar el rumbo del desarrollo y de las oportunidades para los habitantes de Coyhaique y de toda la Región de Aysén, con postulantes que vienen elaborando propuestas, tienen un liderazgo reconocido por todos y un apoyo transversal de la ciudadanía”.

Coyhaique.- Harold Gillibrand, presidente regional de Renovación Nacional, hace un claro y fuerte llamado a toda la familia y amigos de esta colectividad a participar en el proceso de Primarias de ChileVamos, que tendrá lugar este domingo 29 de noviembre: “Ana María Mora y Raúl Rudolphi cuentan con todo el apoyo de RN, son dos profesionales de intachable trayectoria de servicio público, que conocen íntegramente los desafíos y oportunidades de los territorios y, por ello, en Renovación Nacional estamos seguros que son las mejores opciones para que ChileVamos compita para la Alcaldía de Coyhaique y por liderar el desarrollo local desde el Gobierno Regional”.

Sobre la candidatura de Raúl Rudolphi al cargo de Gobernador Regional precisa que “es un hito histórico la primera elección del cargo de Gobernador Regional, el hito más decidor del camino firme y concreto de la descentralización y regionalización y, por eso, no da lo mismo quien dirija y lidere este camino que iniciamos como región. Se requiere de entrega, dedicación, liderazgo, conocimiento, honestidad y profesionalismo, todo lo cual representa el candidato Raúl Rudolphi, lo que es ampliamente valorado por una ciudadanía transversal”.

Respecto de la candidatura de Ana María Mora por el sillón edilicio de Coyhaique, es contundente al indicar que “Ana María tiene vasta experiencia y conocimiento de lo público y la propuesta que presenta para Coyhaique es una verdadera oportunidad para retomar el rumbo que se merecen los vecinos y vecinas de la comuna Capital Regional. Ana María trabaja con y desde las bases y trabaja bien, por eso creo tanto esfuerzo por intentar enlodar su imagen”

Agrega Gillibrand que en Renovación Nacional “estamos conscientes de los grandes desafíos que nuestros candidatos deberán asumir en la conducción de la comuna de Coyhaique y del Gobierno Regional y por eso, estamos seguros de que Ana María Mora y Raúl Rudolphi son las mejores personas para hacerlo. Estamos trabajando intensa y dedicadamente, para que ambos logren vencer en esta primaria. Anita y Raúl tienen carreras profesionales y políticas irreprochables, ponen a disposición toda su experiencia y sencillez, trabajando desde los territorios, con conocimiento y programas de trabajo integrales que ponen en el centro a las personas para más y mejores oportunidades, para lograr mejorar los estándares de vida para todos quienes habitamos la comuna de Coyhaique y la Región de Aysén”.

El presidente de RN en la Región de Aysén enfatiza la necesidad de que militantes de ChileVamos e independientes participen de estas primarias, especialmente haciendo un llamado a toda la familia y amigos de Renovación Nacional a apoyar a los candidatos de nuestra colectividad, demostrando la fuerza del partido más grande de la Región de Aysén, recalcando que nuestros candidatos han logrado aunar fuerzas en nuestro sector, más allá del mismo RN e incluso del mismo ChileVamos, de dirigentes sociales y actores políticos de otras tiendas que reconocer en ellos las cualidades para conducir la comuna de Coyhaique y la Región de Aysén.

Finalmente, lamenta que “en este periodo de elección en primarias se mantengan prácticas de la antigua política, que en vez de poner debates en la mesa intentan simplemente manchar la reputación intachable de Ana María Mora y Raúl Rudolphi, porque de existir malas prácticas reales y no pirotecnia política, se esperarían acciones serias y no meras prácticas difamatorias”, esperando que en lo que quede de camino al 11 de abril de 2021, día de la elección definitiva, “sea una competencia de ideas, de propuestas, de perfiles. Una competencia de buena lid de cara a la ciudadanía”.