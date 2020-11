El legislador reiteró sus críticas al ejecutivo ante la ausencia de iniciativas y respuestas claras para ayudar a las familias afectadas por la crisis económica.

Coyhaique.- Como una señal lamentable calificó el diputado Miguel Ángel Calisto el anuncio del Gobierno de ingresar un requerimiento de inconstitucionalidad al Tribunal Constitucional para frenar el proyecto que permite un segundo retiro de un 10% de los ahorros previsionales, reiterando el hecho que el ejecutivo “no ha llegado con respuestas claras a todos los chilenos”.

Según el legislador “lamentamos absolutamente la señal que ha dado el Gobierno al recurrir al Tribunal Constitución luego de la votación en el Congreso, donde la Cámara de Diputados aprobó por una mayoría aplastante la posibilidad de un segundo retiro de un 10% para cientos de miles de cotizantes a nivel nacional”.

“Hoy el Gobierno recurre al Tribunal Constitucional, nosotros claramente no compartimos esta decisión y vamos a defender este proyecto que fue aprobado en la Cámara de Diputados, con una mayoría de 130 votos. Nosotros representamos la soberanía popular, en este sentido creemos que esta decisión mayoritaria se debe respetar”, señaló el legislador.

Calisto agregó que “el Gobierno no ha llegado con respuestas claras a todos los chilenos, no ha llegado con beneficios a todas las familias que hoy en día lo están pasando tremendamente mal, que están angustiados porque sus emprendimientos han quebrado, porque no tienen trabajo, con deudas y sus negocios no funcionan. Es cierto que hay una crisis sanitaria, pero también hay una grave crisis económica”.

“Mucha gente en la región de Aysén, ahora que anduve recorriendo la zona sur, me ha planteado que la única herramienta que los ha ayudado a paliar la crisis es el retiro del 10% de los ahorros previsionales. En base a esto, los parlamentarios frente a la inacción del gobierno, decidimos avanzar en un segundo retiro, todo de forma transversal”.

Finalmente, el diputado señaló que “el Gobierno no ha presentado nada, no hay nuevo proyecto de Ingreso Familiar de Emergencia ni ningún otro bono, por lo tanto, la gente necesita un respiro y un apoyo en tiempos de crisis. Lamentablemente se ha satanizado esta situación y se han extremado las posiciones”.