La senadora por Aysén lamentó la postura que ha tomado La Moneda frente al segundo retiro del 10%. “El proyecto presentado a última hora por el Gobierno es una señal más de la improvisación con la que se ha enfrentado la crisis sanitaria y económica por esta administración”, indicó.

Aysen.- Ximena Órdenes Neira lamentó el actuar del gobierno frente al segundo retiro del 10% que se votaría esta semana en el Senado. “Desde La Moneda ya presentaron la reserva de constitucionalidad y días antes presentan un proyecto similar que solo segmenta y discrimina a las chilenas y chilenos. La red de protección de la que habla el Presidente no se ha visto en la calle, no por nada más del 80% de los cotizantes sacaron su 10% hace unos meses”, señaló la parlamentaria.

En esta línea la senadora Órdenes apuntó a las declaraciones dadas por el Presidente Piñera, quien aseguró: “Queremos que se respete la Constitución y el Estado de Derecho”. A juicio de la parlamentaria, no se entiende la postura de La Moneda de “No se entiende la postura de La Moneda y eso está lejos de mejorar la convivencia. Ya hubo un retiro y La Moneda no dijo nada y promulgó la ley, entonces no se entiende cuál sería la inconstitucionalidad de este proyecto”.

Respecto al proyecto enviado por el gobierno, la senadora Órdenes señaló: “Esta es una iniciativa que llega tardía nuevamente y que no resuelve las necesidades económicas de las familias. Acá no hay un retiro, es un autopréstamo, porque las personas que retiren sus fondos tendrán la obligación de reintegrar estos montos. Además, establecen un plazo de entrega de recursos de 60 días hábiles, lo que va en contra de la necesidad de las familias para este fin de año”.

Por esta razón, la senadora Ximena Órdenes Neira fue enfática: “No aceptaré este tipo de proyectos de última hora del Gobierno que busca restringir el acceso a sus fondos a las chilenas y chilenos que lo necesitan con urgencia. Esto demuestra, una vez más, la indolencia del Gobierno frente a una crisis económica y sanitaria. Por lo que reafirmo mi compromiso con el segundo retiro del 10 por ciento que votaremos en la sala del Senado esta semana”.

Finalmente, la parlamentaria recalcó que “desde La Moneda no están observando lo que pasa en el territorio, sólo está buscando restringir el acceso a los fondos de pensiones de los chilenos, pero, además, no es un retiro, es un autopréstamo, porque los afiliados estarán obligados a reestablecer los fondos con un aumento de sus cotizaciones”, puntualizó.