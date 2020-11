En el marco de una visita en terreno que realizó a la localidad de Cochrane, el diputado Miguel Ángel Calisto lamentó la demora en la puesta en marcha del hospital provincial, asegurando que “es importante contar con una fecha clara del inicio de la atención de pacientes”, críticas que fueron respaldadas por el Consejero Regional de la provincia de Capitán Prat, Jorge Abello.

Cochrane.- Recordemos que el hospital de Cochrane sufrió una serie de retrasos debido a problemas en el sistema de calefacción, información que fue entregada por el Servicio de Salud en enero de 2020. A casi un año de esa situación, aun no existe una fecha clara para el inicio de su funcionamiento.

Según el legislador, “visitamos el nuevo hospital de Cochrane, una infraestructura que se logró hace muchos años. De hecho, yo era presidente del Consejo Regional cuando aprobamos los recursos de este convenio de programación, junto a los Consejeros Carlos Campos y Jorge Abello. De eso han transcurrido cinco años. Hasta el minuto todavía vemos que este hospital no se ha puesto en marcha”.

“Ha pasado prácticamente un año desde que supimos que el nuevo edificio tenía problemas con la calefacción, y aún no existe claridad de cuándo podrá estar habilitado para la atención de público. Solicito al Ministerio de Salud, a las autoridades regionales de salud, al Director del Hospital, que puedan clarificar cuando se pondrá en marcha el funcionamiento del hospital de Cochrane, por la importancia que tiene en toda la provincia, por la cobertura que puede tener en toda la provincia de Capitán Pratt, para atender a gente de Tortel y Villa O´Higgins y toda la zona sur de Aysén”, indicó.

Calisto aseguró que “queremos claridad, queremos saber cuándo comenzará la puesta en marcha de este importante centro de salud del sur de la región, por lo que enviaremos un oficio al Ministro de Salud. Esperamos también que sea un centro resolutivo, que tenga los equipamientos necesarios para resolver problemas como un scanner y otras máquinas médicas, y no tengamos que enviar a los pacientes, muchos adultos mayores, desde Cochrane a Coyhaique para ser atendidos”.

Por su parte, el Consejero Jorge Abello indicó que “compartimos la preocupación que ha manifestado el diputado Miguel Ángel Calisto que estuvo en Cochrane el fin de semana. Nosotros como Consejeros Regionales, junto al Consejero Campos, hemos insistido constantemente en poder tener información y claridad de cuándo va a entrar en funcionamiento esta tremenda infraestructura hospitalaria”.

“Con el pasar del tiempo, nadie tiene claridad sobre la fecha del inicio del funcionamiento. Esperamos que le diputado Calisto nos pueda colaborar con las autoridades nacionales para tener claridad sobre la fecha exacta que entrará en funcionamiento este hospital. Sabemos de todas las dificultades que han habido, algunas se están resolviendo, particularmente la que tiene relación con el sistema de climatización”, indicó.

Finalmente, el Consejero Abello afirmó que “es muy importante que la comunidad pueda estar informada y tenga claridad respecto a cuándo podrá empezar a funcionar este hospital, que es muy importante para las distintas comunas de la provincia de Capitán Prat, como Tortel y Villa OHiggins, como también para algunas localidades de la provincia de General Carrera”.