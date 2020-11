En la última sesión del Concejo Municipal de Chile Chico, estuvieron algunos dirigentes de la AG de Turismo y del Comité Pro Barcaza, el objetivo era exponer al Alcalde y los Concejales su preocupación por algunos inconvenientes operativos que se habrían dado una vez que se produjo el cambio de empresa para la administración del transporte lacustre en el Lago General Carrera.

Chile Chico.- La máxima autoridad, comunal manifestó conocer esta problemática, por ello, se invitó a participar de la reunión vía zoom al Seremi de Transportes Fabián Rojas, quien siguió atentamente la exposición del Concejo y de los dirigentes. Al finalizar el Alcalde Ricardo Ibarra, señaló.

“Escuchamos a los dirigentes e hicimos el compromiso de conversar con el Seremi y otras autoridades, respecto de los problemas que estamos teniendo hoy en día, y uno de ellos es que no estaba accesible a través de los sistemas de internet la compra de pasajes. Otro tema es que, le estamos pidiendo al Seremi ver la factibilidad de cambiar los horarios de zarpe desde Chile Chico de la barcaza, acorde a lo que la ciudadanía demanda. La tercera consulta a las autoridades de Gobierno era sobre la construcción de una nueva barcaza, que fue un compromiso adquirido por el Subsecretario del MOP hace un año y al día de hoy no tenemos noticias. Destacar que, en esta conversación estaba presente vía zoom el Seremi de Transportes, llegó también la Gobernadora y entre todos esperamos poder dar respuesta a las demandas ciudadanas, esperando que en el más breve plaza la barcaza Tehuelche vuelva a estar funcionando”.

En esta nueva sesión del Concejo Municipal de Chile Chico, la AG de Turismo, representada por su presidente Juan Mercegue, hicieron presente a las autoridades locales y al Seremi de Transportes sus inquietudes en torno a la conectividad lacustre.

“Quisimos solicitar esta intervención en el Concejo Municipal, para poner en conocimiento de nuestros representantes, el Alcalde y los Concejales, sobre diversas situaciones que se están generando a raíz del movimiento lacustre en el Lago General Carrera y esto pasa fundamentalmente porque hoy día la empresa administradora de la barcaza no dispone de una página web para hacer la reserva y la compra de los tiket. En segundo lugar, no disponía de los sistemas para comprar con tarjeta, solo se debía pagar en efectivo”.

En tanto, uno de los dirigentes del comité pro barcaza de Chile Chico, Ignacio Herrera, manifestó que.

“Es verdad que este cambio de empresa que hubo nos tomó de sorpresa, no sabíamos nada, nos enteramos por redes sociales. Todos los inconvenientes que hay con la barcaza Pilchero, la venta de pasajes, no había reserva, no se podía comprar por internet. En cuanto a la carena de la Tehuelche, se tenía que haber hecho en mayo, según los documentos que nosotros mantenemos, los compromisos que hizo el Gobierno y ante ello vamos a tener que estar muy pendientes. En cuanto a la barcaza Pilchero, tiene más de treinta años, recuerdo cuando la trajeron por Puerto Chacabuco, esa barcaza se hizo en esa época, pero ahora estamos en el siglo veintiuno, entonces, necesitamos un medio más moderno. El Seremi contó tres barcazas, no dos, claro contó la Pilchero, pero esa ya hay que sacarla, olvidarse de la pobre Pilchero. Yo tengo acá los documentos donde se comprometieron a que se iba a construir una nueva barcaza”.

El Seremi de Transportes, Fabián Rojas, afirmó en la reunión que los problemas en la página web para la compra por internet junto a la venta de pasajes con sistemas en línea, estarían solucionados este martes. Además, afirmó que toda la tramitación y antecedentes para la nueva barcaza en la zona del Lago General Carrera, están en manos del Ministerio de Obras Publicas y sería este organismo el que desarrollaría la licitación para construir una nueva embarcación.

Finalmente, en la sesión del Concejo Municipal se fijó un acuerdo unánime de oficiar a la Intendenta Geoconda Navarrete, al Seremi de Transportes Fabián Rojas, a la Gobernadora Vanessa Vásquez y todas las autoridades que corresponda, lo planteado por las organizaciones que estuvieron presentes en la reunión, específicamente, entregar detalle del proyecto de la tercera barcaza, mejorar el sistema de compra por internet y ver la factibilidad de volver al horario antiguo de zarpe de la barcaza desde Chile Chico, que era a las 8 de la mañana.