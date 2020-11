Un significativo proyecto es el que se está concretando por estos días y que abarcará toda la comuna en base a la instalación de ayudas técnicas para adultos mayores y personas con dependencia severa. La importancia de esta iniciativa está en que va a mejorar la calidad de vida de los beneficiarios y beneficiarias, le entregará mayor independencia y disminuirá la ocurrencia de accidentes en el hogar.

Chile Chico.- Este es un proyecto que desde sus inicios se ha trabajo entre el Hospital Leopoldo Ortega Rodríguez, mediante su kinesióloga Daniela Maldonado y la Oficina del Adulto Mayor del Municipio de Chile Chico, a cargo de Carolina Remolcoy, quien destacó.

“Damos comienzo a este gran sueño que teníamos en conjunto con Daniela, la kinesióloga del hospital, donde recibimos el apoyo del Alcalde Ricardo Ibarra y hoy se ha realidad la instalación de estas ayudas técnicas en las viviendas de nuestros adultos mayores y esperando seguir en la semana, para luego trasladarnos al interior y replicar este trabajo. Lo importante de estos elementos es que, disminuyen los riesgos de caídas, que es muy importante en nuestros adultos mayores y también ayuda a los cuidadores, para que puedan realizar estas actividades con un poco más de confianza y cuidado”.

Por su parte, Daniela Maldonado, kinesióloga del hospital Leopoldo Ortega Rodríguez y apoyo técnico en esta iniciativa, destacó el trabajo entre instituciones y los beneficios que esto trae a los adultos mayores y personas con movilidad reducida.

“Esto es algo que les va a facilitar las actividades de la vida diaria, a poder ser independientes y con eso también hay una satisfacción de la persona, de poder decir, lo hice solo. Ahora, en cuanto al detalle de las ayudas técnicas, tenemos barras de ducha, que es para que las personas se puedan tomar y sea más seguro el entrar y salir del baño. Tenemos baños portátiles y esto sirve para las personas que les cuesta ir al baño o tienen muchos obstáculos dentro de la casa y sobretodo en las noches, para evitar caídas, así también, hay barras de baño que se instalan a un costado de la taza, para que se puedan levantar sin mayor problema”.

Una de las personas beneficiadas con las ayudas técnicas en Chile Chico, puso en valor el gran apoyo que han tenido los adultos mayores durante la actual administración municipal.

“Excelente, se le agradece un monto al señor Alcalde todas las gestiones que él hace hacia nosotros los adultos mayores. Y para mi esta ayuda ha sido el regalo más grande que voy a recibir este año, por el hecho de que tuve un accidente en mi baño y esto es algo que yo esperaba, porque me había sido imposible comprar estos aparatos. Entonces, ahora que supe, me contacté y me dijeron que esto era gracias a una conexión entre el municipio y el hospital”.

Fueron 10 millones de pesos los que invirtió el Municipio para la compra de estas ayudas técnicas, que ya iniciaron su instalación en Chile Chico y pronto en el interior de la comuna, gracias a la importante colaboración del equipo de mantención del hospital local.