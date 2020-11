Durante el debate, el parlamentario enfatizó también en la urgente necesidad de avanzar en la reforma al sistema de pensiones.

Valparaiso.- “La gente que más lo necesita va a recibir su 10%”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al fundamentar su respaldo al proyecto de ley del Gobierno que permite el retiro de fondos de las AFP, el cual fue aprobado en general, este jueves por la Sala de la Cámara Alta.

El parlamentario recalcó que la mejor vía para disponer de estos recursos es la presentada durante los últimos días por el Ejecutivo, a la cual de paso, se le hicieron una serie de modificaciones. “El otro (proyecto) tenía una barrera infranqueable, sustantiva, que es el choque frontal con el trámite del Tribunal Constitucional”, argumentó.

En esa línea, dijo que el llamado que se hizo al Gobierno tuvo eco, destacando el rol de la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, y los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de la SEGPRES, Cristian Monckeberg. “Valorar la voluntad y disposición para introducir todas las indicaciones que hacían meritorio los cambios necesarios, para que el proyecto tuviera viabilidad. Destacar porque es un cambio radical a lo que se pensó, terminó saliendo y se hace parte de esta realidad”, subrayó.

Sistema de pensiones

Durante el mismo debate, el legislador, enfatizó en la necesidad de avanzar en la reforma al sistema de pensiones. “¿Fue bueno el sistema cuando se diseñó? Probablemente en su contexto, alguien pensó que era un gran beneficio, pero en la realidad fue superada, pues no se dieron las condiciones de estabilidad laboral, de la densidad de cotizaciones y mucho menos una condición política, social y económica del país que le haya permitido a la gente tener niveles de cotizaciones adecuadas”. No, no dio el ancho (el sistema)”, aseguró.

Por lo mismo, considerando que el sistema actual “no dio el ancho” y requiere urgentes modificaciones, más cuando lleva cuatro décadas de funcionamiento. “Se hicieron algunos maquillajes, con algunas modificaciones menores, si bien reconozco la reforma que hizo la ex presidenta Bachelet con la creación del Pilar Solidario”, puntualizó.

Frente a este panorama hizo un llamado a no dejar pasar más tiempo y construir los acuerdos necesarios para una reforma. “No es posible que con el actual sistema entreguemos dignidad a quienes quieran jubilarse, necesitamos cambiarlo y para ello necesitamos salir de nuestras trincheras tradicionales y ponernos de acuerdo en aquellas cosas que necesitamos, con los recursos que sean necesarios”, señaló.

“Hoy estamos enfrentados a un nuevo proceso, donde amerita que nos sentemos todos en la mesa, todos los actores, y llegar a los verdaderos acuerdos para construir este nuevo sistema previsional”, concluyó.