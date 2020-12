La parlamentaria lamentó el actuar del Gobierno frente a los proyectos del segundo retiro del 10%. “Desde La Moneda no quieren reconocer la discusión ideológica sobre el sistema de pensiones, que nada tiene que ver con la necesidad de las chilenas y chilenos”.

Valparaiso.- Este lunes la Cámara de Diputadas y Diputados comenzará a debatir el proyecto enviado por el Gobierno para el segundo retiro del 10% y la senadora por la región de Aysén criticó la “displicencia del Gobierno” frente a la pandemia y a la crisis económica que ha llevado a “la ciudadanía enfrentar la parte económica de toda esta situación”.

Según la parlamentaria, desde La Moneda han hecho lo posible para que sean los chilenos quienes deban enfrentar la crisis, ya que, a su juicio, “las medidas del Gobierno segmentan a la población y con una burocracia que impide que todos puedan acceder a los beneficios”.

Y agregó: “Hoy cuando la ciudadanía necesita recursos para activar la alicaída economía nacional, el Gobierno busca dilatar el segundo retiro del 10%, por lo que hago un llamado a la Cámara de Diputados para zanjar lo más pronto posible este proyecto”.

El proyecto aprobado por el Senado establece el reintegro voluntario de los montos retirados, los que podrán llegar hasta las 150 UF, se redujo el plazo de entrega de 60 días a 15 días hábiles para el 50% y el siguiente 50% en 15 días más. Asimismo, se estableció la universalidad del beneficio.

En este sentido, la senadora Órdenes llamó al Ejecutivo “a hacer todos los esfuerzos para que el proyecto quede promulgado lo antes posible. Las familias chilenas deben contar con estos recursos antes de Navidad”, indicó la parlamentaria.

Finalmente, la senadora Ximena Órdenes aseguró que la “batalla ideológica” en torno a las pensiones “ha llevado a este Gobierno a no enfrentar la discusión de fondo que es: un sistema que no entrega pensiones dignas. Por lo que más que reformas, ahora se tiene que hacer una modificación profunda del sistema de pensiones, para que las chilenas y chilenos tengan una jubilación digna”, puntualizó.