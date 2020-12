La oficina de Deportes y Turismo de la Ilustre Municipalidad de Chile Chico, a través del programa “PROMOS” de la Seremi de Salud, realizaron un concurso de huertos, denominado “yo cultivo vida saludable”.

Chile Chico.- La iniciativa tuvo muy buena aceptación en la comunidad, ya que la forma de participar era que, a través de un video se pueda contar la experiencia con el cultivo de verduras en el hogar y luego compartirlo con las redes sociales del Municipio.

Es así que, el primer lugar quedo en manos del huerto “welang mapu” de Gloria Becerra, el segundo lugar se lo llevo, Felipe Romero, el tercer puesto del concurso lo obtuvo Washington Guichapani y el cuarto lugar la joven participante, Delina Vidal.

Alejandro Sanhueza, encargado del área turismo y deporte de la Municipalidad de Chile Chico, destacó la participación de la comunidad en este concurso.

“Contentos porque pudimos premiar este concurso, yo cultivo vida saludable, en el marco del programa PROMOS, convenio Seremi de Salud y la Municipalidad de Chile Chico. Alegremente participó la comunidad, ya que, esto sirve para visibilizar los huertos que hay en la ciudad, donde podemos acceder a alimentación saludable y también mostrar que no importa el espacio que tengamos, sino que las ganas de plantar una lechuga, un cilantro”.

Gloria Becerra, propietaria del huerto “welang mapu”, resaltó el hecho de que se reconozca a quienes trabajan la tierra de manera sustentable.

“Súper bueno el hacer el reconocimiento a la gente que trabajamos la tierra, incentivar además a otras personas a practicar la soberanía alimentaria, que significa cultivar sus propios alimentos. Cada uno tiene distintas formas de hacer cultivos, este es un huerto con cultivos libres de químicos, libres de insecticidas y de abonos químicos, usamos solo productos naturales como, los fermentados, los guanos, así es que, esta actividad me pareció una linda iniciativa”.

En el pequeño patio de su casa, Felipe Romero, sorprendió con su interesante y variado huerto, por ello, obtuvo el segundo lugar del concurso. Al ser premiado contó que por ejemplo, está experimentando la plantación de garbanzos.

“Me parece muy bien que se esté realizando esta iniciativa, hay mucha gente que se motiva a hacer su huerta en su casa, no es necesario tener un tremendo espacio para poder cultivar, solo es cosa de tener un poco de tierra y sol. La verdad es que, yo consumo hartas legumbres, el garbanzo me gusta bastante y estoy probando a ver cómo crece y ver si se da bien como experimento para la próxima temporada. Aquí en Chile Chico hay que aprovechar que tenemos sol casi todo el año, el viento es un pequeño problema, pero se puede solucionar de todas maneras, pero el sol hay que aprovecharlo”.

Según manifestó el Alcalde Ricardo Ibarra, con esta y otras acciones como la granja educativa, la experiencia de siembra de porotos en Fachinal, el apoyo permanente a los productores de toda la comuna, a través del convenio con Indap, mediante el programa Prodesal, se busca “volver la mirada a la tierra”, sobre todo en una zona privilegiada con un excelente microclima.

Por último, el encargado de turismo y deportes de la Municipalidad de Chile Chico, Alejandro Sanhueza, informó que en el programa de actividades de veranos 2020 – 2021, se ha contemplado un concurso comunal de huertos. Así es que, llamó a todos los vecinos y vecinas de localidades como Mallín Grande, Rio Leones, Puerto Bertrand, Puerto Guadal, Chile Chico y cada punto de la comuna, a estar atentos con la próxima convocatoria.