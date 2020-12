El pasado 29 de noviembre se desarrollaron las elecciones primarias para gobernadores y alcaldes, bajo ese contexto, la participación ciudadana fue exigua y según datos del Servel, a nivel nacional sólo el 2.89% del padrón electoral sufragó para gobernadores y un 4.37% lo hizo para alcaldes.

Coyhaique.- En ese tenor, la Región de Aysén destacó con la mayor participación a la hora de votar por gobernadores, donde acudió el 9.3% del padrón, una cifra que sigue siendo “preocupante” según señala la vocera de gobierno, Tatitana Fontecha, “pues esto puede reflejar una serie de síntomas que vive nuestra sociedad civil, desde el descontento con la política, poca representatividad o simplemente desinterés”.

De esta forma, un bajo flujo de votantes y mesas que no se lograron instalar marcaron la tónica de estas primarias a nivel nacional. Cabe destacar que la región de Aysén alrededor de las 12 horas del domingo la constitución de mesas se acercaba al 93,75%. “A nivel país no hubo una constitución temprana de las mesas, situación que no fue la misma en la región de Aysén, por eso valoramos la labor y el compromiso de nuestros vocales ya que a eso del medio día ya estaba casi el 100% de las mesas constituidas a nivel regional, permitiendo a todos los aiseninos que quisimos ir a manifestar nuestro voto pudiéramos hacerlo sin mayores problemas”. Señaló Fontecha Bórquez.

Frente al porqué de esta baja asistencia ciudadana la vocera regional dio sus apreciaciones señalando que “son varios los factores que podemos deducir que confluyen en esta baja participación. Obviamente esperábamos una mayor adhesión, no a la medida del plebiscito de octubre, pero si una mayor pronunciación ciudadana entendiendo que estas primarias servía para posicionar a los futuros candidatos para las primeras elecciones de gobernadores. Por otro lado, las primarias se vivieron sólo en algunos sectores del país y en algunos de los conglomerados políticos. De igual forma, no había recursos destinados para campaña, cosa que pudo haber influido bastante. También podemos señalar algún grado de desconocimiento por parte de la ciudadanía en lo referente a para qué servían estas primarias, también la situación de pandemia en la que vivimos y a esto debemos sumarle, sin duda alguna, el descontento social de las personas frente a la clase política en general”.

De esta manera, un total cercano a las 8.942 personas sufragaron en la región de Aysén, siendo una cifra muy inferior a lo vivido en el plebiscito de octubre donde más de 38 mil electores se volcaron a las urnas (39.47% del padrón), cifra que también llama la atención en comparación con la media nacional, donde Aysén se posicionó como la más baja en esa oportunidad.

Para la vocera de gobierno superar estas cifras y mejorar la participación ciudadana “es todo un reto que debemos asumir. El gobierno del Presidente Sebastián Piñera ha convocado cada vez que ha podido a participar en las elecciones de cualquier índole; por supuesto que esta es una participación voluntaria, entonces el llamado es a sumarse a estas instancias porque así fortalecemos la participación democrática y eso fortalece nuestro país.”

La secretaria Regional Ministerial además añadió que “el Gobierno impulsó la participación para este día haciendo vocerías y llamados a participar, y el Servel obtuvo recursos con los cuales se hizo difusión del proceso. Por eso no hay cabida para críticas sin fundamento que atacan el rol del ejecutivo en estas primarias, ya que al ser elecciones voluntaria, nuestro deber es asegurar que se den las condiciones de seguridad y orden público, cuestión que se cumplió cabalmente.” Concluyó.