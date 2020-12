Especialista en rescate vehicular y voluntario desde los 14 años, trabajó junto a los vecinos, logrado conformar una brigada, la cual al cabo de tres años se convirtió en Compañía, estando al servicio y brindando oportuno apoyo a la comunidad ante la emergencia.

Coyhaique.- Tras un arduo trabajo para contar con un cuartel de bomberos, la localidad de El Blanco, recientemente vio cumplida su meta, al lograr conformar la 9ª Compañía de Bomberos y dar así oportuna respuesta a las emergencias.

Salvar vidas y brindar auxilio oportuno a las víctimas, son dos cualidades que inspiran el trabajo diario por parte los hombres y mujeres que integran las filas tanto de Carabineros como de Bomberos de Chile.

El año 2015, el Cabo 1ro. Rodrigo Urrutia Aedo llegó a la localidad como miembro de la recién conformada Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (SIAT) de Carabineros, ubicada en la entonces Subcomisaría (MC) El Banco.

Con más de 15 años de servicio y trayectoria en Bomberos, especialista en rescate vehicular y certificado como bombero profesional, el Cabo 1ro. Urrutia –oriundo de Villarrica- llegó procedente desde la SIAT de Santiago para integrarse a esta Sección en Aysén.

“Antes de ser SIAT -a los 18 ó 19 años- yo estaba especializado en rescate vehicular (…) y me surge el gusto de investigar cómo ocurrió realmente el accidente. Hice el curso e ingresé a la SIAT el año 2015. Estos conocimientos y aquellos como bombero me han complementado mucho”, indicó.

“Mientras trabajaba en esta unidad mixta carretera –a fines de agosto del año 2017- uno de los vecinos se enteró que había un carabinero que era bombero, me invitaron a una reunión y me consultaron si era verdad o no, porque ellos tenían la intención de crear una Brigada”, expresó.

El 2 de septiembre de ese mismo año –pocos días después del primer acercamiento- junto a los vecinos fue conformada la primera Brigada de Bomberos, se confeccionó un acta y se eligió una oficialidad, la cual fue presentada al Cuerpo de Bomberos de Coyhaique, quedando el Cabo 1ro. Urrutia -de la SIAT de Carabineros- como Capitán de dicha Brigada.

Distancia

A partir de entonces se dio paso a varios meses de preparación y capacitación exigido a los voluntarios, sumado a las directrices impartidas por Bomberos de Coyhaique.

“Había preocupación porque habían sucedido varias emergencias sobretodo en la ruta y ellos –los vecinos- tenían la inquietud sobre lo que pudiera pasar ante un incendio toda vez que no había quién pudiera trabajar, considerando que Coyhaique está a unos 30 ó 40 minutos, tiempo que podría demorar un carro en llegar al lugar”.

Coyhaique cuenta con cuatro Compañías, sumado a la 5ª. Compañía en Ibáñez, las brigadas de Balmaceda, Villa Ortega, Valle Simpson y la 9ª Brigada El Banco –hoy Compañía desde el 21 de noviembre del presente año- siendo esta la última en conformarse pasando a formar parte del Cuerpo de Bomberos de Coyhaique.

A partir de ahora –expresó el Cabo 1ro. Urrutia y Capitán de dicha Compañía- podrán ingresar a una confederación que agrupa a las 9ª Compañías de Bomberos a lo largo de todo el país, pudiendo acceder a instrucción, capacitación y equipos, entre otros.

Hijo de bombero

“Desde los 14 años –mucho antes de ser Carabinero- soy bombero. Siempre donde mi Institución me ha trasladado, he trabajado en diferentes Compañías. Me inicié como bombero de una brigada juvenil de la 1ª Compañía de Villarrica, ciudad donde mi papá también fue bombero. Cuando egresé como Carabinero fui trasladado a Santiago, a la 36ª Comisaría La Florida y me incorporé a la 9ª Compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa”, expresó el Cabo 1ro. Urrutia.

Más tarde fue traslado a la Tenencia Marchigue, perteneciente a Pichilemu, lugar donde se incorporó a la 1ra. Compañía del Cuerpo de Bomberos Marchihue.

Tras ser traslado a Coyhaique, se incorporó a la 2ª Compañía de Bomberos para posteriormente dedicarse a trabajar en la conformación de la Brigada El Blanco, la cual recientemente se convirtió en la 9ª Compañía de Bomberos.

“Lo que más me forjó son los valores familiares (…). Primero con la curiosidad de aprender, pero la vocación –al igual que en Carabineros- se va creando con el tiempo. Sacándome el uniforme verde sigo siendo Carabinero, pero además de eso aporto con todos mis conocimientos en una Institución que es voluntaria”, acotó.

Capacitación

Hoy la 9ª Compañía de Bomberos El Banco cuenta con 23 voluntarios –entre hombres y mujeres- y un carro completamente equipado para brindar una primera respuesta frente a la ocurrencia de accidentes en ruta.

Los voluntarios han recibido capacitación por parte de la 2ª Compañía de Bomberos de Coyhaique sobre cómo estabilizar un vehículo, atención de pacientes hasta la llegada tanto del Samu como de la Unidad especializada de Bomberos, permitiendo brindar un auxilio oportuno a la víctima.

Actualmente, dicha compañía cuenta con un cuartel de paso y sala de máquinas construida por los propios voluntarios en un espacio facilitado en la parte posterior de la Escuela Río El Blanco, en tanto que el futuro cuartel se ubicará en un terreno otorgado por Bienes Nacionales, el cual está ubicado al interior de la Villa El Blanco

Frente a algún requerimiento de emergencia, esta puede ser solicitada a través de las centrales 132 o bien a través del número +569 82550286.