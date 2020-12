Luego de casi 60 días de tramitación en el congreso nacional, el pasado 30 de noviembre fue despachado por este organismo la Ley de Presupuesto 2021 del sector público, luego de que ambas cámaras aprobaran por amplia mayoría el informe de la comisión mixta.

Coyhaique.- La Vocera de Gobierno Aysén, se mostró satisfecha frente a la aprobación y destacó que “como Gobierno, reconocemos a todos aquellos actores que participaron en esta discusión por el presupuesto 2021. Discusión que se dio de manera democrática y bajo la voluntad de diálogo y acuerdo, marco que nos permite seguir avanzando por el bien de Chile y sus ciudadanos frente los difíciles momentos por los que estamos pasando”.

Tal como lo señala la autoridad regional, tras una extensa jornada, el sábado 28 de noviembre los legisladores aprobaron el erario del próximo año por 28 votos a favor, 0 en contra y 4 abstenciones; permitiendo que la iniciativa legal quede lista para su promulgación. Entre los acuerdos alcanzados estaba subir el per cápita de Salud Primaria, reforzar los dineros para Educación Superior, más recursos en Ciencias y Cultura y beneficios para las pymes e inversión regional.

“Este sin duda es uno de los presupuestos más robustos debido al grado de necesidad que como país estamos pasando, lo que significa un enorme esfuerzo fiscal. El presupuesto 2021 vislumbra gasto total de 73.165 millones de dólares, lo que se traduce en un crecimiento de 9.5% respecto al presupuesto ajustado de este 2020”. Destacó la Seremi de Gobierno.

Un erario especial

Para Fontecha Bórquez este presupuesto es el presupuesto del trabajo “de las Pymes y la recuperación económica. También refleja nuestra lucha contra el coronavirus y por fortalecer la salud pública. En este ámbito hubo un aumento per cápita en salud de $7.200 a $8.000 pesos, que tiene como principal foco la salud primaria”.

Tal como lo señala la Secretaria Regional Ministerial, se acordó un incremento del per cápita basal a $8.000 en la Salud Primaria lo que significa una mayor inversión pública de $113.000 millones destinado a mejorar la atención a la población y a cumplir con las garantías GES.

En cuanto a educación se realizó la reversión de los aportes basales a las universidades del Cruch en 32 mil millones de pesos; asimismo, adicionalmente se autorizó para el próximo año, el uso de los excedentes acumulados del Fondo Solidario de Crédito Universitario en un 35%, para suplir el déficit de la aplicación del artículo 107 de la Ley de Universidades.

En cuanto a Ciencias, se repusieron 67 mil millones para esta cartera con el objetivo de potenciar la innovación en los desafíos futuros del país como pueden ser la escasez hídrica, hidrógeno verde, cambio tecnológico y modernización de la matriz productiva.

“Sabemos que la pandemia y la crisis económica ha tocado duro nuestras puertas, por eso este presupuesto contempla más de 2.200 millones de dólares para incentivar y subsidiar la creación de más de 1 millón de empleos. Queremos ayudar y potenciar nuestras pymes, nuestras mujeres y jóvenes y a los chilenos que más lo necesitan, por eso es tan importante y estamos satisfechos frente la aprobación de este presupuesto que no es más que el reflejo de los esfuerzos que como ejecutivo estamos haciendo para sobrellevar estos tiempos difíciles”, concluyó la vocera.