“Para nosotros este es un sueño cumplido”, así resumía Sandra Levipani, presidenta de la Junta de Vecinos N°14 Población América, el sentir de más de 30 socios que por más de dos décadas esperaron el momento. Al fin tendrán un lugar donde reunirse, celebrar cumpleaños y festividades, en resumen, hacer comunidad.

En marzo de este año el Departamento de Vinculación Comunitaria de la Gobernación de General Carrera, en conjunto al DPP del Gobierno Regional y la propia comunidad postularon al Fondo Social Presidente de la República en su línea de financiamiento nacional. Ahí se compite con proyectos de organizaciones de todo Chile por igual. Tras meses de espera, al fin, en noviembre se obtuvo el premio al esfuerzo por $27.986.608 que permitirá la construcción de una sede comunitaria y la recuperación de un espacio baldío de la localidad.

En la ceremonia de entrega, la vocera de la junta de vecinos, Angélica Melehuechún, tomó la palabra para recordar a los vecinos que ya partieron y no pudieron ver concretado esta aspiración “para ellos era un tremendo anhelo tener nuestra sede”. Sobre la entrega propiamente tal Melehuechún se aventuró a decir que “Estamos más que satisfechos por este año 2020”.

Por su parte, la presidenta Sandra Levipani recordó que hasta hoy no han tenido donde reunirse de manera regular, realizando la reunión mensual en distintas casas de vecinos, además contó que “hace 26 años que estábamos postulando y cada gobierno que pasaba no nos pescaban”. Además, mencionó todas las oportunidades de cursos que habían perdido por no contar con lugar de reunión “Eso para nosotros nos complicaba muchas veces y perdimos muchos cursos a la vez, porque no teníamos una instancia donde reunirnos”.

La Gobernadora de General Carrera, Vanessa Vásquez, se manifestó contenta y emocionada por la entrega de los fondos, también sostuvo que “Son más de 100 vecinos en esta población que hoy van a ver satisfechas sus expectativas que tenían respecto a esta sede y van a cumplir su sueño, como ellos muchas veces lo indicaron”, a lo que sumó “Como representantes del Gobierno de Sebastián Piñera, muy contentos de poder formar parte de este momento histórico para la población América, de poder cooperar con estos $28 millones, con este gran proyecto del Fondo Presidente de la República que les está llegando y que los tiene dichosos por el objetivo cumplido”.

La Junta de Vecinos N°14 Población América de Chile Chico cuenta con 30 socios y más de 100 vecinos, que desde su nacimiento han luchado por este momento. Los pasos a seguir son la entrega de terreno e inicio de construcción en enero y existe un plazo de hasta nueve meses para que la edificación ya esté totalmente construida.