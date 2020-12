Gobierno presentó la semana pasada iniciativa que permitirá un séptimo pago de este beneficio, pero sólo para comunas que están en cuarentena, hecho que fue cuestionado por el parlamentario.

Valparaíso.- Ante la grave crisis económica que afecta miles de familias de la región de Aysén y de todo el país, el diputado Miguel Ángel Calisto solicitó al Gobierno que el séptimo pago del Ingreso Familiar de Emergencia, que fue presentado por el Gobierno sólo para comunas con cuarentena, se extienda a todo el territorio y no sólo a las zonas que aún se mantienen confinadas.

Según el legislador, “el Gobierno presentó este beneficio para las comunas que aún están en cuarentena, lo que me parece bien. Sin embargo, a pesar que muchas zonas ya dejaron el desconfinamiento hace algunas semanas e incluso meses, la crisis económica que afecta a las familias se viene arrastrando hace tiempo”.

“Hay familias muy endeudadas, que han tenido que cerrar sus emprendimientos y que tienen arriendos atrasados. Para esas familias la crisis económica no se terminó con el fin de la cuarentena. Por eso es fundamental que este nuevo IFE se extienda a todo el territorio y no sólo sea para ciertas comunas”, señaló.

El parlamentario agregó que “lo mismo pasa con el bono Covid Navidad. Según lo planteado por el Gobierno, las familias de comunas en cuarentena pueden optar al máximo monto por persona, que es de 55 mil pesos, mientras que las que no están en cuarentena sólo podrán optar a 25 mil pesos por integrante de la familia”.

Finalmente, Miguel Ángel Calisto indicó que “el Gobierno debe hacer un esfuerzo mayor, porque la crisis económica se viene arrastrando desde abril en muchas partes de nuestro país. En Coyhaique, que estuvo casi dos meses en cuarentena, la situación está crítica para las familias que no pudieron hacerse el sueldo, tuvieron que endeudarse y ahora vienen con ese arrastre de deudas”.