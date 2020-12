El Movimiento Aysén Constituyente (MAC) es un referente que suma voluntades de transformación social de distintas organizaciones de la sociedad civil y partidos políticos que coinciden en una meta común: la superación del modelo neoliberal. “Es un espacio donde confluimos personas, organizaciones sociales y políticas que tenemos la absoluta convicción de ejercer que el poder originario y constituyente debe residir en el pueblo y cambiar la lógica, según la cual hemos producido y reproducido nuestra presente realidad. Creemos que el pueblo esta vez debe ser quien tenga la palabra y organizar un mejor país”, señala Mauricio Osorio, vocero del movimiento.

Coyhaique.- Y agrega que “hemos generado todo un trabajo programático a través de cabildos, espacios de debates que van a ser nutridos por todo el proceso anterior de cabildos y de deliberación que se ha producido a lo largo de la región y del país, pero también con nuevos cabildos que van a hacer trabajados en función del proceso constituyente, para generar un programa que representarán los candidatos del Movimiento Aysén Constituyente a la Convención Constitucional”, argumenta.

La idea de MAC es realizar primarias abiertas ciudadanas para definir los candidatos que representarán el bloque en la elección de la Convención Constitucional, las que se realizarán el 4 y 5 de enero de 2021, mientras que las candidaturas deben estar inscritas a más tardar el 26 de diciembre. “Creemos que los candidatos que nos representen ante la convención constitucional deben surgir de las bases, del pueblo de Aysén es por eso que queremos convocar a todas las organizaciones, a todos los conglomerados culturales y sociales a todas las personas independientes que también desean que sus candidatos o sus convencionales surjan desde el pueblo de Aysén a confluir en nuestro movimiento a conversar para que acordemos a los mejores candidatos y candidatas”, insiste Osorio.

Mientras Claudia Torres, vocera de MAC, advierte que “los gobiernos locales son muy importantes en los territorios y sobre todo en territorios más pequeños, en donde tienen una presencia importante y relevante como son los municipios, los 10 municipios en el caso de la región de Aysén, y como Movimiento Aysén Constituyente estamos claro de ese desafío que no solamente es la transformación social profunda de Chile y de Aysén es también elegir a los convencionales constitucionales y la escritura de la nueva constitución”. Esto, porque señalan que las próximas elecciones de abril de 2021 están conectadas y son parte de una misma finalidad política.

Entre los ejes más importantes que deberían ser considerados en una futura Constitución y gobiernos municipales, se encuentra la sanidad pública y abastecimiento popular, probidad y control sobre los recursos públicos y desarrollo de una economía municipal cooperativa, entre otras.

Unidad

“Nosotros apostamos a la unidad como un principio fundamental entendiendo que es estratégica, para poder enfrentar no solamente los desafíos electorales, sino que la perspectiva de un Estado nuevo y desde allí convocar de manera muy humilde y entendiendo que somos parte del pueblo de Aysén, del pueblo chileno, a diferentes organizaciones sociales, políticas, ambientales, territoriales, feministas, estudiantiles, sindicales, campesinas, a que se puedan sumar, que podamos transitar, conversar, debatir y discutir este proyecto transformador que tiene varios principios respecto al Movimiento de Aysén Constituyente mirando las municipales, mirando el contexto nacional que se nos viene en poco tiempo”.

El MAC también espera que los desafíos en materia de Derechos Humanos puedan ser resueltos a través de una nueva Constitución, que incluya este precepto como eje central. “No olvidemos que tenemos personas asesinadas, personas mutiladas, torturadas y tenemos presos políticos todavía y muchos, y eso no se nos olvida tampoco como Movimiento Aysén Constituyente, tenemos memoria y una de las exigencias irrenunciable es pedir justicia y exigir procesos como corresponden y por supuesto también la libertad a los presos políticos, pero la invitación es a transitar en estos caminos electorales de construcción política y social desde el diálogo, desde la conversación, los acercamientos y la unidad”, remata Claudia Torres.

MAC lo conforman No+AFP, Agrupación La Semilla, Frente Amplio (RD y Convergencia social), Chile Digno (Partido Comunista, FRVS e Izquierda Libertaria), REDOFEM, Colegio de Sociólogos, ANEF, Palmas y Cañas, Flores Nativas de la Patagonia, Club Social y Deportivo Unión Marchant, Comité La Nueva Esperanza, Sindicato de Artesanos de Coyhaique, FENPRUSS, entre otras.