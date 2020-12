Aunque aprobó el proyecto del Gobierno que permite un segundo retiro de los ahorros previsionales, en su intervención en la Cámara el diputado Miguel Ángel Calisto criticó que el ejecutivo haya insistido con la aplicación de impuestos a la clase media, asegurando que se realizaron diversas modificaciones que lograron mejorar la iniciativa.

Valparaiso.- Calisto aseguró que “abordar los temas que tienen que ver con el retiro de los fondos previsionales no pueden ser motivo de alegría. Es una situación lamentable, pero frente a la falta de acción por parte del Gobierno, al no entregar soluciones de cara al país, frente a la crisis económica que hoy viven miles de familias Chilenas, sobre todo de las zonas extremas como la región de Aysén, tenemos que apelar a este tipo de iniciativas”.

“El proyecto que nació desde la Cámara de Diputados y que ya aprobamos, se tergiversó en el Senado y actualmente está desahuciado. Es importante que esto se diga, lo que hoy tramitamos es el proyecto del Gobierno, y lo vamos a aprobar con muchas modificaciones después del trabajo que se ha hecho en la comisión de Trabajo, se hicieron ajustes y logramos mejorarlo”.

Calisto agregó que “hoy estamos frente a una disyuntiva, pero vamos a aprobar este proyecto, que permite el retiro desde un millón de pesos hasta cuatro millones trecientos cincuentaisiete mil y aquellos que tengan menos, pueden retirar la totalidad de los fondos. Acá se contempla un elemento que ha sido cuestionado transversalmente por todos los diputados, que son los impuestos a la clase media”.

“Tal como está el proyecto, se establecen impuestos a las personas que ganen más de 1 millón quinientos mil líquidos. El Gobierno quería que los impuestos se cobren a las personas que ganan más de 750 mil, eso era inaceptable y logramos modificarlo. Es lamentable, porque los impuestos atentan contra una parte de la clase media, familias que tienen sus emprendimientos quebrados, que lo están pasando muy mal por la crisis económica, por las largas cuarentenas”, señaló.

“Este proyecto es una alternativa, no es el ideal, para que la gente pueda optar a este retiro durante el mes de diciembre. El primer pago se realizará después de 10 días de hecha la solicitud por parte del cotizante”, señaló.

Rentas Vitalicias

Al final de su intervención, el diputado Calisto se refirió a las personas que tienen Rentas Vitalicias, señalando que “quiero hacer un llamado al Gobierno para que den una solución a aquellas personas que tienen rentas vitalicias a que se les busque una alternativa de ayuda. Se trata de adultos mayores, gente modesta, que no pudieron acceder al primer retiro del 10% y que están relegados”.