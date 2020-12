Se trata de una obra de alrededor de 5.000 metros cuadrados, de los cuales poco más de 4.500 corresponden exclusivamente al recinto asistencial y lo restante a vivienda de funcionarios.

Cochrane.- En el marco del primer programa de actividades en terreno, tras el levantamiento de la cuarentena, consejeros regionales inspeccionaron las obras de reposición del Hospital de Cochrane, ejecutadas mediante una inversión cercana a los $20 mil millones del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (F.N.D.R).

En la inspección participó el presidente del CORE, Sergio González, y los consejeros Andrea Macías, Raúl Rudolphi, Marcia Nahuelquín, Carlos Quintul, Washington Medina, Carlos Campos y Jorge Abello.

“El Servicio de Salud nos está informando que la puesta en marcha y entrega del Hospital a la ciudad está proyectada para agosto del año 2021, situación que nos complica por las expectativas que se han generado en la comunidad. Lo que hoy día esperamos es que este nuevo cronograma sea responsable, no tengamos nuevos contratiempos y si está planificado para agosto 2021 -lo que tiene una lógica de acuerdo a lo que se nos ha explicado-, que de verdad se cumpla”, sintetizó Abello.

A su vez, Carlos Campos dijo que “este hospital no solo atiende a Cochrane, también Villa O´Higgins, Tortel, Guadal y todas las localidades que estén alrededor de Cochrane, por lo que es estratégico. Tenemos funcionarios trabajando, hacinados en el hospital y nos preocupa mucho que hoy la atención no se esté dando como corresponde, por lo tanto, es importante que el Servicio de Salud cumpla con los plazos que está dando”.

Por su parte, el presidente del CORE indicó que “la comunidad necesita su establecimiento nuevo, se está atendiendo en forma hacinada y, obviamente, era importante hablar con el hito, realizar esta visita en terreno. Se están disponiendo todos los espacios para que las 18 unidades manejadoras de aire –que vienen en camino- puedan ser instaladas de forma rápida, hacer una recepción definitiva, autorización sanitaria e instalación de equipamiento avanzado”, puntualizó Sergio González.

El Hospital de Cochrane es una obra de alrededor de 5.000 metros cuadrados, de los cuales poco más de 4.500 corresponden exclusivamente al recinto asistencial y lo restante a vivienda de funcionarios.

De acuerdo a los antecedentes recabados en la inspección en terreno, el recinto debiese estar completamente operativo en agosto del próximo año, transformándose en el principal centro asistencial del sur austral de la Región de Aysén.