En el parque Víctor Jara, se vivió la emotiva y alegre presentación de las candidatas a concejal y el candidato a alcalde de la comuna de Coyhaique.

Coyhaique.- Con una invitación abierta a la comunidad a sumarse, construir y soñar una nueva comuna, más inclusiva, digna, justa, humana y con participación real, se realizó la mañana de este viernes la presentación de las tres candidatas a concejal y quien representará al Partido Comunista en el desafío para la alcaldía de Coyhaique.

La dirigenta sindical, Cristina Carrera, la secretaria política de las Juventudes Comunistas de Coyhaique, Gabriela Díaz Ramos y la presidenta del Centro de Apoyo al Discapacitado Visual (Cadvi), Cristina Barrientos, serán las tres mujeres que buscarán su lugar en el Concejo Municipal.

“Tenemos un hermoso día, que esperamos se repita en abril” indicó Cristina Barrientos, agregando que “cuando uno adquiere una discapacidad uno piensa que se terminan los sueños, pero no es así, uno puede empezar a soñar de nuevo. Yo lo hice y por eso quiero decirles a los compañeros y compañeras con discapacidad, que podemos soñar, podemos lograr cosas y para eso tenemos que estar unidos”, recalcó quien hace unos años perdió la vista, pero que ha sido capaz de reinsertarse en la comunidad con esfuerzo y tesón.

Por su parte, Cristina Carrera, reconocida dirigenta sindical de los trabajadores del supermercado Unimarc, añadió que “voy a asumir este compromiso, como lo he hecho como dirigente sindical, representando a los sectores más vulnerables de la región y del país. Como dirigente he estado en la lucha constante para lograr derechos para los trabajadores, los que sí tenemos, pero no se reconocen, llegar al municipio con este gran equipo va a permitirnos darle una vuelta a esto, es hora de cambiar y demostrar que las mujeres estamos preparadas para sentarnos en un concejo y pelear los derechos que nos han negado”, precisó.

La más joven del grupo, Gabriela Díaz, parte de la asociación cultural La Semilla y secretaria política de la Jota, destacó que “soy mujer y disidente. Nací en una familia comunista y de esta crianza valoro y agradezco el hecho de poder trabajar, desde chica, en el territorio, junto a los vecinos y vecinas, y en la población que es lo que hace falta. Como representantes de un municipio creo que hay que ir a los territorios, en especial trabajar con les niñez, que son los más vulnerados de este sistema. Para llegar al municipio son fundamentales los cambios reales, junto con la participación de todes”

Alcalde

El reconocido comunicador regional, Juan Catalán Jara, es quien liderará este proceso de cambio, con una propuesta que busca recoger para su programa municipal como alcalde de Coyhaique, los anhelos, sueños y necesidades de las y los vecinos de la comuna. Un proyecto con una invitación abierta a todas y todos quienes sueñan un nuevo Coyhaique.

“Los años han pasado y seguimos viendo un Coyhaique que ha quedado con muchas situaciones por cambiar. Estamos representando esas posturas, esos mensajes que la ciudadanía y el movimiento social, nos han pedido que instalemos. Nuestras propuestas las vamos a conjugar con las propuestas de la gente, vamos a salir al mundo rural, llamaremos a la tranquera, tocaremos puertas aquí en la ciudad para poder escuchar y sacar lo mejor de nosotros”, indicó Catalán.

El candidato a alcalde por la comuna de Coyhaique, ha debido enfrentar las barreras que la sociedad impone para las personas con discapacidad, en una lucha continua donde su imaginación y sueños se debían imponer a las miradas pesimistas que muchas veces coartan los sueños de cientos de niños, niñas y jóvenes con distintas discapacidades.

Cabe mencionar que los comunistas lograron varias alcaldías en la elección de 2017, entre ellas Recoleta y La Ligua, donde se han impulsado varios proyectos innovadores como la planta desalinizadora, farmacia, óptica, veterinaria popular y universidad abierta, entre otras, que son parte del programa municipal que levantó el PC hace varios años atrás.

“La vida no me ha sido fácil, nadie me regaló el título de periodista, pero las herramientas que aprendí en la Universidad Austral de Chile, como el mejor alumno de la cátedra de periodismo radial, me entregaron la posibilidad de expresarme, de usar el intelecto y poder colaborar, de manera colectiva, en la construcción de un Coyhaique distinto. Atrevámonos a soñar y concretar esos sueños. Llamo desde ya a todas aquellas personas que han dicho “No estoy ni ahí con la política”, “no creo en los políticos” Acá hay una postura distinta”, señaló Catalán Jara.

Cabe mencionar que las municipalidades administradas por el Partido Comunista de Chile, han sido un claro ejemplo que la administración de las comunas puede y debe estar al servicio de las personas. Con conocimiento e imaginación ha sido posible instaurar proyectos como las farmacias populares, las que han sido ampliamente adoptadas por los municipios en Chile en directo beneficio de las comunidades y territorios.

De la misma manera, dentro de las propuestas del partido, está el llamado a propiciar otros proyectos como la inmobiliaria popular comunal, la que podría venir a dar una solución digna y justa, a las cientos de familias que hoy por hoy desembolsan más de la mitad de los ingresos familiares mensuales en costear excesivos arriendos de viviendas, que desde la convicción del partido deberían ser consideradas como un derecho de todas y todos los ciudadanos.