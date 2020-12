A juicio del parlamentario, urge un cambio estructural al sistema, el cual espera avance en el Congreso.

Aysen.- “Tenemos la urgente necesidad de sentarnos en la mesa y poner la misma celeridad y empuje, para avanzar en una reforma al sistema de pensiones”. Así lo afirmó el senador David Sandoval, luego de que en los últimos días se aprobará y promulgara la ley que permitirá realizar un segundo retiro de fondos previsionales.

El parlamentario señaló que “más allá de cómo y por qué vía llegamos a este punto (del retiro del 10%)”, los esfuerzos tienen ahora que centrarse en hacer una reforma profunda y estructural al actual sistema previsional, más cuando “cerca del 70% de todos los cotizantes, tienen menos de diez millones de pesos de ahorro”.

Eso, sumado a que la mitad de los jubilados recibe menos de 151 mil pesos, impone a juicio de Sandoval, “la obligación moral y ética, más allá de los encendidos discursos, de sentarnos en la mesa para construir un nuevo sistema, que chilenos y chilenas nos están reclamando”.

Respecto de la ley que permitirá un segundo retiro del 10 por ciento de fondos de las AFP, el legislador dijo que se trata de una “respuesta específica, concreta a una sentida demanda, que va a resolver un problema a no pocos chilenos y eso hay que destacarlo”.

Cabe señalar que el proceso comenzará esta semana y permitirá el retiro a todos los afiliados, excepto altas autoridades. Éste no podrá exceder un máximo de 150 UF ($4,3 millones) ni ser inferior a 35 UF (1 millón de pesos), pero en caso de que el 100% de los fondos acumulados sea menor a las 35 UF, se podrá retirar todo.

Asimismo, la primera cuota se podrá recibir en diez día hábiles, desde la solicitud, mientras que la segunda, se realizará también en 10 hábiles desde la primera cuota del retiro.

Finalmente, no habrá reintegro de los fondos y será sin pago de impuestos para rentas mensuales inferiores a 1,5 millones de pesos.