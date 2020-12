Haciendo honor a su eslogan “la ciudad del sol”, recibo con un cielo despejado y agradable temperatura a una delegación de Consejeros y Consejeras Regionales, quienes participaron de diversas actividades con la comunidad y el Alcalde Ricardo Ibarra. Esto, con el fin de constatar en terreno el desarrollo de algunos proyectos ejecutados, otros en ejecución y lo más importante, recoger la impresión de los trabajadores y trabajadoras que son parte de los planes de empleo. Algo que fue ampliamente valorado por la máxima autoridad comunal.

Chile Chico.- “Yo quiero agradecer al Consejo Regional, a su presidente y a los Consejeros que han visitado Chile Chico, me encanta esta forma del Gobierno Regional de recorrer los territorios, creo que esto es algo que nos sirve a todos, que los Consejeros vean en que se invierten los recursos, que conozcan in situ y de boca de los trabajadores, la realidad que estamos viviendo, es súper importante. Así es que, el balance es súper positivo, confiado de que este camino que llevamos de trabajar en serio, de hacer proyectos, sea reconocido en el Gobierno Regional a través de la votación de los Consejeros, que siempre ha sido favorable a la Municipalidad de Chile Chico. En ese contexto, desear que esta senda que tenemos, se pueda seguir construyendo por y para beneficio de los ciudadanos de la comuna de Chile Chico”, señaló el Alcalde.

En tanto, el Presidente del Consejo Regional de Aysén, Sergio González, comentó sobre los proyectos que visitaron, “y donde tenemos que destacar el desarrollo de cada uno de ellos, una construcción muy importante de adocretos que fue instalada a través de un proyecto en el sector del estadio. Otro sector que será intervenido es la costanera, donde se va a instalar una cantidad de 50 mil adocretos, creo que, es importante destacar ese tipo de trabajos porque, aparte de absorber mano de obra, está entregando proyectos muy importantes para la comuna. Además, hemos visitado este sector donde se están construyendo letreros con mucha integración a las características de Chile Chico y también en el sector lateral, se han construido salas de capacitación”.

Feliz se fue de Chile Chico, la Consejera Marcia Nahuelquin, quien puso en valor el trabajo desarrollado por la gestión edilicia y la importancia de los planes de empleo, donde existen mujeres y no se discrimina a personas de otros países.

“Como Consejera Regional, me voy maravillada del trabajo que en Chile Chico se está haciendo, ya que, en un breve recorrido hemos podido visitar distintas obras que se están realizando en esta comuna con recursos del Gobierno Regional. Pero este espacio donde nos encontramos hoy día, tiene un valor especial, porque aquí la autoridad comunal demuestra el énfasis que le da a la multiculturalidad, al enfoque de género, porque tenemos mujeres trabajando y tenemos mujeres extranjeras en estos planes de empleo”.

Patricio Donoso, capataz del proyecto de construcción de los letreros que identifican las calles de Chile Chico, se mostró agradecido por la oportunidad laboral del Municipio y también del Gobierno Regional que le ha permitido a él y a muchos de sus compañeros y compañeras tener un trabajo durante gran parte del año.

“Con este proyecto vamos a cambiar todos los carteles de las calles y tengo un grupo bastante bueno para trabajar, con dos compañeras mujeres. Y en esta oportunidad, también quiero agradecer a la Municipalidad que nos da la posibilidad de trabajar, así es que, darle las gracias al señor Alcalde, al Consejo Regional que aprobaron proyectos para tener pega todo el invierno”.

En el recorrido a los proyectos ejecutados y en ejecución, estuvo el Alcalde Ricardo Ibarra, el presidente del Core Sergio González, los Consejeros Raúl Rudolphi, Carlos Campos, la Consejera Marcia Nahuelquin y director de obras municipales (s) Gustavo Cruces.