En ceremonia solemne efectuada en el salón plenario del Consejo Regional de Aysén, este viernes asumió el consejero por la provincia de Coyhaique, Valentín Solís Cabezas, tras la renuncia de la exconsejera Marcia Raphael Mora, el pasado 19 de noviembre, y el pronunciamiento del Tribunal Electoral Regional.

Coyhaique.- El consejero Solís cumplirá funciones hasta el año 2022. “La verdad es que ha sido algo grato volver a un trabajo que ya conozco, enfrentándolo con la mayor responsabilidad y compromiso, siempre pensando en el bienestar y desarrollo de nuestra gente de Aysén. Queda un año, y esperamos que ese año sea fructífero en trabajo”, recalcó Valentín Solís.

El presidente del CORE, Sergio González, reiteró su reconocimiento a la exconsejera Marcia Raphael y valoró la experiencia del consejero Solís, como exconcejal, exconsejero y exdiputado.

“Es un día muy importante, por el ingreso de nuestro colega Valentín Solís, en reemplazo de nuestra ex colega Marcia Raphael, a quien aprovechamos de darle los saludos y desearle todo el éxito. Recibimos también a un ex consejero regional, ex diputado (1994-1998) y también ex concejal de Lago Verde, un hombre con experiencia que va a sumar de buena forma a este cuerpo colegiado”, destacó.

La Ley 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional establece que “si falleciere o cesare en su cargo algún consejero regional durante el desempeño de su mandato, la vacante se proveerá con el ciudadano que, habiendo integrado la lista electoral del consejero que provoque la vacancia, habría resultado elegido si a esa lista hubiere correspondido otro cargo. Si el consejero regional que cesare hubiere sido elegido dentro de un subpacto, la prioridad para reemplazarlo corresponderá al candidato que hubiere resultado elegido si a ese subpacto le hubiere correspondido otro cargo”.