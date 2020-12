Consciente de los serios problemas de conectividad en distintas zonas de nuestra región, el Diputado Miguel Ángel Calisto se reunió este viernes con la Subsecretaria de Telecomunicaciones, Pamela Gidi, quien informó que esta semana se adjudicó el “Proyecto Enlace” que permitirá dotar de Internet a 81 colegios de la región de Aysén.

Aysen.- Según Calisto, “hace bastante tiempo hemos estado revisando el avance de este proyecto que es muy importantes para la región. A través del proyecto enlace, que está financiado por la ley de presupuestos aprobada por la Cámara de Diputados, se va a permitir conectar a 81 establecimientos educacionales de la región de Aysén, de diversas comunas”.

Calisto agregó que “la inversión es de $13 mil millones anuales a nivel nacional por 9 años. Esto significa que se les entregará wifi a los colegios para que pueda ser usado por la comunidad estudiantil y la comunidad educativa. Esto ya está en marcha, porque las empresas correspondientes ya se adjudicaron la licitación para poder realizar la ejecución de este proyecto”.

También en la reunión se abordó el proyecto de fibra óptica austral y se confirmó que estará operativa en julio de 2021. Actualmente la ejecución del proyecto está a cargo empresa Silica Según Calisto, “se trata de una importante iniciativa que se viene trabajando desde el Gobierno anterior y que contempla dos licitaciones que se concretaron en la zona sur de la región. Va a permitir que empresas puedan conectarse y entregar los servicios de telefonía y wifi, lo que mejorará la conectividad desde Coyhaique hasta Tortel”.

Respecto de la extensión del proyecto Fibra óptica Austral para la comuna de Villa O’Higgins, se informó que se cuenta con financiamiento para este año, pero el Ministerio de Desarrollo Social no autorizó la transferencia. El diputado Calisto señaló que insistió con la subsecretaria para que este presupuesto no se pierda y se contemple su ejecución en 2021.

El parlamentario afirmó además que “estamos haciendo gestiones por Villa O´Higgins, porque a pesar que el Gobierno Regional aprobó recursos para conectar esta localidad con la fibra óptica, el Gobierno central aun no toma razón de esta decisión regional”.

Por último, la Subsecretaria Gidi indicó que “el diputado estaba muy interesado en el proyecto de conectividad para la educación, le contamos en detalle sobre lo que fue adjudicado, pero a nivel nacional es una muy buena noticia, vamos a triplicar la velocidad de conexión que tenían muchas escuelitas en Chile y además beneficiar en total a 3 millones doscientos mil niños con una mejor conectividad”.