“Estamos haciendo todos los esfuerzos”, señaló el parlamentario, quien tal como lo hizo en noviembre, envió documento al presidente Sebastián Piñera, haciendo la solicitud.

Villa O”higgins.- “Dentro de todo este tema de la pandemia, internet se ha transformado en algo fundamental”. Así lo señaló el senador David Sandoval, al referirse a la importancia de que se concrete un proyecto que permita extender la red de fibra óptica hasta la comuna de O´Higgins.

Para ello, explicó el parlamentario, el camino que queda es que se asigne Prioridad Presidencial para su puesta en marcha, para lo cual envió, tal como lo hizo en noviembre pasado, un documento al Presidente Sebastián Piñera, en el que señala las razones por las cuales, se debe concretar la iniciativa. “En la región, la fibra óptica austral es un gran avance, pero también están quedando comunidades rezagadas detrás de este proceso (…) y uno de ellos es la comuna de O´Higgins, con poco más de 700 habitantes, que tiene un proyecto que no ha salvado las evaluaciones”, señaló.

Esa vía, indicó Sandoval, es lo único que permitiría salvar la recomendación. “Esta Prioridad pone en valor otras cosas: aquí estamos hablando de una comunidad fronteriza, con potencial turístico, es un centro para un futuro ámbito de investigación de cambio climático, etc”, puntualizó.

La conectividad digital es una de las principales falencias que presenta O´Higgins, por lo cual se consideró extender la red de Fibra Óptica a través de un proyecto por $1.500 millones, denominado “Construcción Infraestructura de conectividad digital Villa O´Higgins”, el cual se originó en la licitación de la Fibra Óptica Austral (FOA) que realizó el Fondo de Desarrollo para las Telecomunicaciones (FDT) y que se adjudicó en mayo 2019 a la empresa Silica Networks por un monto de aproximadamente $6.137 millones.

Para financiar dicho monto, la Subsecretaría de Telecomunicaciones acordó con el Gobierno Regional de Aysén financiar la extensión de esta red con recursos del FNDR, para cuyo concreción el GORE Aysén postuló la iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones (SNI), el cual fue desestimado en la Evaluación Social de Inversiones. “Tienen los recursos para llevar adelante la iniciativa, tienen el diseño, la empresa, pero no tiene la recomendación para desarrollarse. Desgraciadamente ese proyecto no quedó dentro del PEDZE, que salvaba ese detalle”, subrayó.

Para el legislador, la instancia es muy relevante, pues con ello se entregaría una concreta oportunidad de digitalización y de acceso a internet a quienes “con mucho esfuerzo contribuyen al desarrollo y crecimiento de sus familias, comuna y por supuesto, a nuestro país”. “Estamos haciendo todos los esfuerzos para que se otorgue esta Prioridad Presidencial”, concluyó.