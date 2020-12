Según el legislador, “Aysén debe estar al menos considerada en la macro zona para la elección y presentación de candidatos para escaños reservados”.

Valparaíso.- Luego que se conociera el acuerdo entre la oposición y el oficialismo para establecer escaños reservados para los pueblos originarios en la Convención Constituyente, el diputado Miguel Ángel Calisto criticó la medida por establecer una fórmula que deja a Aysén sin la opción de tener un representante, a pesar de ser la tercera región con mayor proporción de personas que se consideran pertenecientes a un pueblo originario, con cerca de un 28% según el censo de 2017.

Según el diputado Calisto, “me parece lamentable lo que sucedió en la Comisión Mixta donde se llegó a un acuerdo que deja fuera a la región de Aysén de la posibilidad de contar con un representante de los pueblos originarios. El acuerdo establece que no se podrá destinar ningún escaño en aquellos territorios donde se eligen a tres constituyentes, como es el caso de Aysén”.

Calisto agregó que “esto claramente es una discriminación, porque a pesar de ser la tercera región con mayor proporción de personas pertenecientes a los pueblos originarios, no vamos a tener una representante. Lo mismo sucede en otras zonas del país, como los distritos de Arica y de Tarapacá, donde también hay un gran porcentaje de personas descendientes de alguna etnia”.

“Este martes en la votación que se realizará en la Cámara de Diputado de este acuerdo, plantearé la urgente necesidad de revertir esta situación, para que las zonas donde hay una mayor proporción de personas que se consideran pertenecientes a un pueblo originario, puedan contar con un representante. Ya estoy en conversaciones para que a lo menos se permita la amplitud de la macro zona, y se puedan presentar candidatos de la región de Aysén ahí, que podría ser la macro zona de la Décima Región”, señaló.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “en nuestra región la cifra que establece el Censo de 2017 da cuenta de una realidad clara, son miles las familias que tienen descendencia Mapuche, lo podemos ver en todos lados, incluso en nuestras autoridades, entonces no hay ninguna razón válida para dejarnos sin un representante de este pueblo originario en la Convención Constituyente”.