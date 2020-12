La senadora Órdenes detalló el proyecto aprobado ayer en el Congreso y que permitirá que los pueblos originarios cuenten con 17 escaños reservados en la futura Convención Constitucional. “Nadie puede estar ausente en la redacción de la nueva Constitución y los pueblos indígenas tienen un rol fundamental”.

Valparaiso.- Luego de largas discusiones finalmente el Congreso Nacional despachó el proyecto que establece escaños reservados para pueblos indígenas y que reglamenta la incorporación de personas con discapacidad en el proceso constituyente.

“Históricamente nuestro país ha discriminado a los pueblos originarios y hoy comenzamos a saldar esta deuda, porque su participación en la Convención Constitucional estará asegurada con 17 escaños”, indicó la parlamentaria.

El detalle de los escaños es el siguiente: 7 cupos para el pueblo Mapuche, 2 cupos para el pueblo Aymara y los restantes 8 cupos se repartirán entre: Quechua, Rapanui, Diaguita, Atacameños, Colla, Kawesqar, Yagán y Changos.

Al respecto, Ximena Órdenes explicó: “en nuestra región tendremos la opción de elegir dos escaños para el pueblo mapuche, junto con las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Pero, además, hay que recalcar que nuestra región no perderá escaños, seguiremos eligiendo tres constituyentes y además, estarán estos dos cupos para el pueblo Mapuche”.

Y agregó: “El acuerdo alcanzado por la Comisión Mixta permite que nuestra región tenga representantes para Convención Constitucional y contaremos con dos escaños reservados para el pueblo mapuche. No perderemos un cupo porque la zona corresponde al lugar en donde se encuentra el respectivo pueblo indígena, pero el descuento se hace en distritos donde existan más de tres constituyentes, caso que no es el nuestro”.

Finalmente, la senadora recalcó la importancia de los escaños reservados para la región. “El último Censo dejó en evidencia que nuestra región de Aysén es la tercera a nivel nacional con mayor porcentaje de reconocimiento de sus habitantes con los pueblos indígenas. A nivel país este porcentaje alcanzó el 12,8% y en Aysén es del 28,7%”, puntualizó.