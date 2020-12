Los partidos que son parte del pacto nacional Unidad Constituyente que firmaron y suscriben al acuerdo el 3 de diciembre sostuvieron que Coyhaique ya tienen definido el candidato a alcalde de la oposición y centroizquierda.

Coyhaique.- Dirigentes regionales y autoridades del Partido Radical (PR) y el Partido Por la Democracia (PPD) se reunieron con el actual candidato del pacto Unidad Constituyente, Alejandro Huala, con el objeto de proyectar unidad frente a la candidatura única que se espera congregue a toda la oposición y centro izquierda en abril del 2021. A la cita asistió Horacio Velásquez, vicepresidente del PPD y junto al presidente (S) del PR Aysén, Guillermo Martínez y los ex candidatos a Gobernador Regional, Humberto Marín y Gustavo Villarroel, este último también Consejero regional, además de la ex intendenta regional, Karina Acevedo.

Horacio Velásquez, vicepresidente del PPD, explicó que su colectividad forma parte del amplio pacto de Unidad Constituyente en el cual se ha acordado y explicitado que existan primarias alrededor de 85 comunas del país y que Coyhaique no forma parte de este listado, de esta forma se reitera el respaldo a la candidatura de Alejandro Huala. “Nosotros respaldamos este acuerdo, además el PPD a nivel regional en su Consejo Ampliado desarrollado en noviembre indicó que íbamos a respetar el resultado de las primarias socialistas y estas dieron como ganador al actual alcalde Alejandro Huala, por lo tanto vamos a apoyar su candidatura como candidato único del progresismo y las oposición en las elecciones municipales del 2021”

En una reunión que duró alrededor de dos horas, se reafirmó la validez del acuerdo firmado este 3 de diciembre entre todos los presidentes nacionales del pacto Unidad Constituyente y se coincidió que dicho acuerdo no es sólo la expresión electoral de cronogramas y las comunas en las que se hará primaria este 20 de diciembre y entre las cuales no figura Coyhaique, sino que es la expresión de la unidad de un bloque de oposición que se articula a nivel nacional involucrando indistintamente a socialistas, democracristianos, radicales, militantes del PPD, PRO y Ciudadanos.

En esa línea, Guillermo Martínez, Presidente (S) del Partido Radical, detalló que en este es un primer acercamiento y conversación se abordó el trabajo y la victoria que tuvo Alejandro Huala en las primarias desarrolladas el pasado domingo 13 de diciembre pero además se insistió en un llamado a la unidad. “Este es un llamado a la unidad y al trabajo conjunto, a desarrollar un trabajo progresista al que están todos invitados y llamados a colaborar de este proceso. Nos estamos sumando a este programa de trabajo para que de alguna manera podamos sacar un mejor Coyhaique, una mejor comuna y por supuesto: un mejor país”.

Agradeciendo el apoyo y respaldo a su candidatura, Alejandro Huala, explicó que hoy lo más inmediato es trabajar, reforzar y aglutinar a las fuerzas políticas para poder como Unidad Constituyente mantener la alcaldía de Coyhaique y ser competitivos en el resto de las comunas y elecciones del año próximo. “Tenemos desafíos comunes, no sólo Coyhaique, sino también la Gobernación Regional con Andrea Macías y queremos llegar juntos a los diferentes logros que tendremos en los desafíos del 2021, pero para eso tenemos harto trabajo que hacer y esto se debe hacer con unidad, mucho compromiso y esfuerzo”, finalizó el candidato de Unidad Constituyente.