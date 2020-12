Este jueves y vía Internet, el Movimiento Aysén Constituyente (MAC), presentó a sus pre candidatos y pre candidata a la Convención Constitucional, que desde mayo de 2021 elaborará una Nueva Constitución para el país.

Coyhaique.- Se trata de Hayley Durán, Julio Ñanco y Samuel Navarro, dirigentes con vasta trayectoria en organizaciones sociales y activistas de diversas causas regionales y que tienen como objetivo superar el neoliberalismo como forma de organización político-económica.

El mapuche y arquitecto Julio Ñanco, señaló que “esta es una oportunidad que nosotros tenemos que saber aprovechar para poder cambiar el modelo de desarrollo que nos ha regido durante este último tiempo y que se instaló durante la Dictadura. El rol de los arquitectos no está solo para construir sus propios monumentos en la ciudad, sino que trabajar para el pueblo. Se tiene que abrir el debate sobre el punto de los derechos de propiedad, que tiene que establecer la definición de ese punto en relación a la sociedad, cual es el fin social de la propiedad.”

Y añadió que “espero que nosotros seamos un instrumento que canalice las voces de las regiones, sobre todo de la región de Aysén, donde todos sabemos que hemos vivido el problema que significa la centralización, el modelo actual nos impide tomar decisiones desde nuestros territorios. La democracia que se tiene que construir, tiene que volver a apelar a la participación de la gente en los asuntos públicos que fueron relegados durante la dictadura y el proceso del regreso a la democracia, donde la participación ciudadana se redujo.”

Mientras Hayley Durán, antropóloga y ligada a los movimientos feministas, precisó que “me ofrezco a ser precandidata para llevar los sentires de las mujeres, de los niños y niñas, de las disidencias sexuales y de los pobladores, los lagmien, los mapuches, acá en la región de Aysén y llevar todo esto a la convención constitucional. El pensamiento feminista no solo abarca los temas que tienen que ver con las mujeres, es un modo de relacionarnos con el mundo, un modo de generar comunidad y desde esa perspectiva cruza toda la constitución”.

El MAC se define como un espacio anti neoliberal, con la convicción que se debe ejercer el poder originario constituyente que reside en el pueblo, de este modo proponen la realización de cabildos y asambleas permanentes en el territorio, donde el debate pueda nutrir los contenidos y para ello reiteran su llamado a ser parte en la construcción de “un programa constituyente, anti neoliberal, plurinacional, soberano, diverso, feminista y anti patriarcal en conjunto”, señalan. A su vez reconocen la existencia de instancias de participación ciudadana que ya están en funcionamiento en distintos territorios de la región.

“Es necesario dejar de hablar de igualdad entre mujeres y hombres, y empezar a hablar de igualdad entre personas con las distintas diferencias que hay, con las distintas orientaciones sexuales, identidades de género, luego dejar de hablar de la familia como la base de la sociedad y pensar en la comunidad territorial como la base de la sociedad. El feminismo no puede ser capitalista. Es así que el Movimiento Aysén Constituyente plantea que nuestra constitución, que necesitamos construir, es una constitución anticapitalista, anti neoliberal, no extractivista y obviamente anti patriarcal.”, remató Hayley Durán, funcionaria de la Universidad de Aysén.

El Movimiento Aysén Constituyente invitó a adscribir y difundir su propuesta, que –declaran- busca ejercitar el derecho que “nos es propio como pueblo, a saber, definir democráticamente cómo queremos vivir en sociedad”.

Llamado a la más amplia unidad

En esa búsqueda por más democracia, el MAC reconoce que no ha sido un camino fácil y que se han hecho grandes esfuerzos para lograr la unidad que se requiere para transformar el país. “Hemos hecho todos los esfuerzos, desde este espacio, para construir unidad, de hecho, está abierto este espacio para construir, nosotros no tenemos una propuesta acabada o concluida. Nuestra propuesta es abierta, integradora, inclusiva a muchos independientes y organizaciones sociales que están participando y son parte activa. Estamos disponibles a integrar y a sumar o sumarnos a todas las iniciativas de unidad. No vamos a ser nosotros, nosotras, ni nosotros los que vamos a cerrar las puertas para la necesaria unidad para cambiar este modelo neoliberal que tanto nos agobia.”, apuntó Samuel Navarro Castro, también pre candidato a la Convención Constitucional.

Cabe mencionar por último que el MAC espera realizar primarias ciudadanas la primera semana de enero para definir cuáles serán finalmente los candidatos que inscribirán su nombre en la papeleta del 11 de abril del próximo año para competir por un cupo en la convención Constitucional.