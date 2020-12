Debido a la ausencia de tres de sus miembros, el alcalde de Coyhaique, Alejandro Huala, con días administrativos; el concejal, Patricio Adio, convaleciente tras intervención quirúrgica; y la concejala, Gina Calisto, por encontrarse fuera de la región de Aysén, se suspendió la sesión del Concejo Municipal que se desarrollaría este miércoles.

Coyhaique.- Para las candidatas del Partido Comunista, Cristina Carrera, Gabriela Díaz y Cristina Barrientos, el estado actual de la ciudad de Coyhaique, las dudas sobre los procesos judiciales en curso, la situación financiera del municipio y las demandas de la comunidad y de organizaciones sociales que continúan esperando por el apoyo para el desarrollo de proyectos, no hacen aceptable este tipo de suspensiones, menos aún faltando solo días para el fin del año 2020.

“Como dice la compañera, Camila Vallejos, no hay que hacerse los larry con las necesidades de la gente. Lamentamos rotundamente el abandono de nuestras autoridades municipales. Hacemos el llamado para que prioricen la comuna, hay necesidades, hay ideas y trabajos de las organizaciones sociales y es lamentable que nuestras autoridades se ausenten de sus obligaciones” indicó Gabriela Díaz, candidata a concejal por el PC e integrante de la Agrupación Social y Cultural “La Semilla”.

En la misma línea la candidata, Cristina Barrientos, dirigenta del Centro de Apoyo al Discapacitado Visual, agregó que “me parece totalmente absurdo que faltando semanas para el fin de año, se cancele un Concejo. Las agrupaciones, las Juntas de Vecinos, quieren ver que pasa con sus proyectos, quieren saber cómo se reinventan para el próximo años para trabajar con su gente. No puede ser que se suspenda, sin previo aviso a la ciudadanía”.

El tiempo corre y no a favor de la actual administración, hay temas pendientes por resolver y las necesidades de la comunidad, a juicio de las candidatas del PC, no pueden quedar supeditadas a la voluntad y pretensiones personales de los miembros del concejo municipal.

“Es una falta de respeto para las dirigentas sociales, ya que se tratarían temas como la entrega de regalos para nuestros niños, creo que cuando una región se ha visto afectada por una pandemia, donde la cesantía ha llegado a sus límites y no hemos tenido un municipio que haya podido entregar soluciones a la ciudadanía y se dan el lujo de suspender una sesión, porque se priorizan las campañas políticas o vacaciones, es lamentable y refleja la indolencia con la que ellos trabajan dentro de un municipio” añadió la dirigenta sindical de Unimarc y candidata comunista al concejo municipal, Cristina Carrera.

Desde el Partido Comunista, creen que es posible soñar y construir junto a la comunidad un nuevo proyecto municipal, un Coyhaique digno, inclusivo, diverso y humano, donde las prioridades de la ciudadanía sean el eje central del Concejo que pretenden liderar el equipo municipal conformado por las tres candidatas a concejalas del partido y el candidato a alcalde Juan Catalán.

“Hay que ser consecuentes, trabajar en territorio con la gente, ser empáticos, darles a conocer y orientarlos sobre los proyectos del municipio para que ellos puedan participar y mejorar así su calidad de vida. Hay que estar en las reuniones de organizaciones y agrupaciones, para que se sientan incluidos en la comunidad, que sean protagonistas de nuestra comuna. Esta es la forma que tendremos para trabajar y lograr tener esa comuna que soñamos” concluyó la candidata a concejal del Partido Comunista, Cristina Barrientos.