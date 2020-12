En noviembre pasado se publicó en el diario oficial la ley que declara el 19 de diciembre de cada año como el Día Nacional Contra el Femicidio, con el fin de visibilizar la violencia extrema contra las mujeres. Este día se eligió para recordar a Javiera Neira, quien en el año 2005, fue víctima de femicidio por parte de su padre.

Las candidatas a concejalas de la comuna de Coyhaique, Cristina Barrientos, Gabriela Díaz y Cristina Carrera, reflexionaron acerca de este día. “Este día nace por todas las compañeras que ha sido asesinadas y brutalmente acalladas por este sistema y por sus parejas. Lamentablemente no basta con visibilizar este día, queremos que se tramiten leyes para la protección de nuestras compañeras y nosotras mismas. El Estado tiene que hacerse cargo de esta problemática y que proteja a las mujeres desde la primera infancia hasta el último ciclo de la vida”, señaló Gabriela Díaz, quien fue parte de una intervención urbana que se realizó en la pasarela que existe en el parque Víctor Jara, organizada por la Juventud Comunista y la Agrupación Cultural La Semilla.

Mientras Cristina Barrientos, del Centro de Apoyo al Discapacitado Visual (CADVI) agregó que “no es agradable recordar a nuestras 49 compañeras que murieron en manos del que algún día les dijo que las amaba, de la persona en la que ellas confiaron. Queda mucho trabajo en la prevención, en la autoestima de las compañeras que no sientan vergüenza de que están siendo violentadas. Nos queda mucho trabajo por hacer con niños y adolescentes para que aprendan a respetar y valorar a la mujer que elijan como compañeras”.

Este día busca relevar la memoria de quienes han sido víctimas de este delito, a modo reparación póstuma y digna. Además, la ley reconoce los aportes que ha realizado el Movimiento Feminista en la erradicación de la violencia contra las mujeres en el país.

“Recordamos a nuestras compañeras que ya no están, que les arrebataron la vida y es lamentable que en Chile siga ocurriendo esto y no tengamos quien nos proteja y escuche. Nos están matando y nadie hace nada, es por eso que hago un llamado a no callar y guardar silencio, somos la voz de las que ya no están. Seguiremos pidiendo justicia y gritando que nos queremos vivas y libres”.

La ley autoriza a establecimientos educacionales, organizaciones sociales y la sociedad civil, para que puedan realizar actos y/o actividades conmemorativas este día, que contribuya con la prevención y erradicación de toda violencia contra la mujer.