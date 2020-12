Junto a los trabajadores de las obras de conservación mayor que se desarrollan en el Aeródromo Teniente Vidal, esta semana el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Néstor Mera Muñoz, anunció una inyección de $110 mil millones de inversión en obras para el año 2021 y 5 mil empleos entre los años 2020 y 2022.

Aysen.- “Estamos en las obras que se desarrollan en el Aeródromo Teniente Vidal junto a los trabajadores, porque desde aquí queremos destacar la enorme labor que estamos llevando a cabo a través de nuestra Dirección Regional de Aeropuertos, una inversión cercana a los $2 mil millones en estos trabajos que mejorarán significativamente esta infraestructura en materia de pista y construcción de punto de posada de helicópteros, los que se suman a una inversión que el año 2021 va a superar los $110 mil millones con el desarrollo de obras en las nueve direcciones regionales del MOP. Esperamos más de 5 mil empleos directos a través de las distintas obras que desarrollaremos en toda la región de Aysén, lo que es parte de nuestro programa como gobierno para inyectar inversión y dinamismo a la economía regional. Ese es el trabajo y compromiso del Ministerio, ese es el plus que hemos puesto en nuestra región y el sello de nuestra Administración”, afirmó el SEREMI del MOP.

La cartera de proyectos de recuperación económica en nuestra región entre los años 2020 y 2022 alcanza una inversión de $186 mil millones, lo que se traducirá en más puentes para las comunidades rurales, pavimento en la ruta 7 norte y sur, más caminos, mejorar nuestros puertos y conectividad aérea, construcción de edificación pública, nuevos APR y diseños, entre más de 65 iniciativas, que este año ya han entregado sobre 613 cupos de empleo.

“Nuestras obras que están en ejecución, así como también cada una de las licitaciones que estamos desarrollando son una gran fuente de empleo en este momento particularmente duro que vivimos como país producto de la pandemia, por lo tanto la construcción se ratifica como uno de los motores de la recuperación. A nivel nacional, durante el mes de octubre la ocupación de mano de obra creció en 284 mil empleos en comparación al mes de septiembre y 721 mil empleos más en comparación al mes de julio, el mes en que la tasa de ocupación nacional alcanzó su cifra más baja de 42,3%. De esos 284 mil puestos de trabajo creados el mes pasado, el sector de la construcción contribuyó con 160 mil empleos”, agregó Néstor Mera, por lo tanto indicó la autoridad regional de Obras Públicas que “esto es lo que nos ha pedido nuestro presidente Piñera, y es lo que estamos haciendo mediante la ejecución de nuestras obras, ser parte activa en el proceso de reactivación económica, y hacerlo cumpliendo con el protocolo sanitario dispuesto por la autoridad, para minimizar al máximo el riesgo y tomando todos los resguardos necesarios, porque sabemos que si no cuidamos nuestra salud, la salud de los trabajadores, y la salud de la comunidad en donde estamos interviniendo con obras, no habrá ninguna posibilidad de que podamos retomar la actividad económica y enfrentar el desempleo, por eso siempre es importante que todos nos cuidemos, y que seamos parte de este nuevo proceso que ya está en marcha para acelerar la economía y mejorar la calidad de vida de las familias en nuestra región”.