A días de las celebraciones de fin de año el ejecutivo central dio a conocer las medidas sanitarias que regirán a lo largo del país y sus particularidades según la fase correspondiente al plan Paso a Paso. De esta manera el denominado “Plan Navidad y Año Nuevo” contempla una serie de restricciones, desde un nuevo horario de toque de queda, y hasta establece el aforo máximo según la fase en la que se encuentra cada comuna.

Coyhaique.- Para la Vocera de Gobierno Aysén, Tatiana Fontecha, estas medidas “Al igual que las tomadas en otras festividades, buscan establecer que cada ciudadano pueda celebrar las fiestas siempre resguardando su seguridad y la de su familia. Si bien gran parte de la región de Aysén se encuentra en fase 4, a excepción de la capital regional que está en el paso 3, las medidas del Plan Navidad y Año Nuevo rigen para todo el país. Sabemos que estas fiestas son importantes para las familias, por eso mismo, si queremos seguir celebrando junto a nuestros seres queridos se nos hace imprescindible resguardar las medidas sanitarias y respetar el aforo máximo permitido”.

Tal como lo señala la Seremi de Gobierno, gran parte de la región de Aysén se encuentra en Fase 4, de esta manera estarán permitidas las reuniones en residencias particulares los días 24 y 25 de diciembre para las personas que viven en comunas que “No” están en cuarentena (fase 1), sin necesidad de solicitar un permiso, pero respetando los siguientes aforos: Transición (Fase 2) : 15 personas; Preparación (Fase 3): 20 personas; Apertura inicial (Fase 4): 30 personas; todos estos aforos máximos incluyen a los residentes y no distinguen entre lugares abiertos o cerrados.

Nuevo toque de queda y otras medidas

Hay que destacar también que para Nochebuena el toque de queda será desde las 2:00 am hasta las 5:00 am del viernes 25 de diciembre. La noche del viernes 25 se retoma el horario habitual (de 00:00 a 5:00 hrs). Pero, a partir del sábado 26 de diciembre todo el país tendrá toque de queda desde las 22:00 horas hasta las 5:00, salvo el 1 de enero cuyo toque de queda será desde las 2:00 am hasta las 7:00 am del día 1 de enero. Las comunas en cuarentena mantienen el horario habitual desde las 22:00 hrs.

Para la fiesta de año nuevo, las reuniones en residencias particulares en comunas de fase 2 o superior pueden desarrollarse al igual que para navidad: respetando los mismos aforos permitidos para estas fiestas y sin necesidad de un permiso especial.

“El llamado siempre es respetar el aforo permitido y llevar al máximo el resguardo de las medidas de seguridad. Debemos recordar que Los eventos masivos permanecerán prohibidos desde las 20:00 horas del 24 de diciembre hasta las 5:00 horas del 26 de diciembre, sin importar la fase en que se encuentre la comuna. Lo mismo sucederá durante las celebraciones de año nuevo, entre las 20:00 horas del 31 de diciembre y las 5:00 horas del día 2 de enero de 2021.” Agregó Fontecha Bórquez.

La vocera además señaló que “Para los viajes Interregionales, tanto para Navidad como Año Nuevo, solo están permitidos desde Fase 3 o superior, y solo si no hay cordón sanitario. En comunas en Fase 2, como excepción durante las fiestas, la movilidad solo se permite dentro de la región. En Fase 1 se debe respetar la cuarentena, no salir ni recibir visitas. Cabe destacar que para el ingreso a la región de Aysén aún sigue vigente la solicitud de PCR negativo. Es deber nuestro y de todos nuestros compatriotas respetar estas medidas, porque cuidándonos nosotros, nos cuidamos entre todos.” Finalizó.