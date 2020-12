A partir de la próxima semana será implementada esta prueba estandarizada en Coyhaique.

Coyhaique.- A fin de verificar el nuevo procedimiento para aplicar el examen práctico clase C de motocicletas, el seremiTT Fabián Rojas, administrador municipal Orlando Alvarado y el director de Tránsito Patricio Valenzuela, junto a su equipo, presenciaron una demostración del circuito que tendrá que ser ejecutado por los aspirantes a motociclistas.

El nuevo test aumenta la exigencia para los postulantes que, a contar de ahora, además de rendir un examen teórico, deberán demostrar sus habilidades para manejar el vehículo en movimiento. El 16 de marzo de este año se publicó el decreto que modifica la normativa sobre el proceso de obtención de licencia de conducir Clase C pero, dada la pandemia, su puesta en marcha debió posponerse.

El examen teórico constará de 20 preguntas, que se podrán estudiar en un cuestionario disponible en la página http://mejoresconductores.conaset.cl/. Adicionalmente, en la Ley de Convivencia Vial se estableció que los triciclos motorizados de carga (también llamados “toritos”) requerirán también contar con una licencia Clase C.

El examen práctico para obtener Licencia Clase C constará de tres etapas: la primera es una maniobra con motor apagado sin tiempo, la segunda con motor encendido sin tiempo y la tercera con motor prendido con un límite de 35 segundos para realizarlo.

En el proceso la autoridad de transporte señaló que esta medida viene a reforzar la seguridad vial, en donde al aumentar la exigencia se pretende apuntar a conductores con más habilidades.

“Las nuevas exigencia de seguridad y los nuevos estándares para la obtención de nuevas licencias exigen que esta licencia, altamente requerida a nivel nacional, tuviera un cambio. Antes era muy difícil hacer el examen práctico de motocicletas y con esto también se eleva el estándar para los futuros conductores. La municipalidad de Coyhaique va a ser la primera en iniciar este tipo de examen y por lo tanto hacemos el desafío de implementarlo en el resto de la región los próximos meses”, comentó Rojas.

Desde el municipio Orlando Alvarado informó que a partir de la próxima semana se recibirán las solicitudes para ejecutar este circuito de prueba. “Hay que acercarse a la dirección de Tránsito a solicitar los antecedentes para dar el examen práctico. Estamos disponiendo de al menos dos días del mes, lo cual va a depender de la demanda. En la medida que tengamos mayor demanda dispondremos de más días para hacer los exámenes prácticos. Elevando las exigencias estamos aumentando la seguridad para las demás personas y estamos contentos por enfrentar este desafío”, agregó.

El director de Tránsito informó que en Coyhaique durante el 2019 se otorgaron 8 licencias clases C y se ampliaron 42 licencias clase B a C. Este año se entregaron 4 licencias clase C y 15 ampliaciones de licencia clase B a C. “Hay motivación de parte de los conductores algunos ya están a la espera. Ya estamos en condiciones de tomar los exámenes para tener un conductor seguro en las vías públicas”, concluyó Valenzuela.

Los motociclistas están entre los usuarios más vulnerables en las vías, ya que su propio cuerpo se transforma en carrocería en caso de accidente. Con conductores mejor capacitados se busca generar conciencia respecto a la conducción responsable y segura, a la importancia del correcto uso del casco, que tiene que estar siempre abrochado. Asimismo, la necesidad de que los pilotos y acompañantes deben utilizar guantes, calzado y ropa que los proteja ante posibles caídas.