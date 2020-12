Luego de conocerse el retroceso a fase 2 de Chile Chico, la primera autoridad comunal, Alcalde Ricardo Ibarra, dio a conocer su preocupación, ya que desde el inicio de la pandemia en la región y particularmente en la comuna, se han desarrollado una serie de acciones preventivas y en beneficio de la comunidad.

Chile Chico.- “Es lamentable este retroceso, lo decimos con pena, con tristeza, sobre todo porque desde el día uno no hemos escatimado esfuerzos en hacer que el Municipio pueda dar todas las medidas de prevención, de cuidado y protección a los habitantes de nuestra comuna. Sin embargo, encuentro que esto que ocurrió ha sido parte del diario vivir en todo el país y en este minuto lo que tenemos que hacer es unirse y salir adelante. Como Municipalidad, seguiremos ayudando, seguiremos colaborando con la ciudadanía, también a nuestros vecinos que tienen resultados positivos, no los abandonaremos”.

Chile Chico estuvo durante varios meses sin nuevos contagios, llegando a ser un ejemplo y zona donde muchos esperaban llegar de visita. Por ello, el Alcalde Ricardo Ibarra, cree que lo importante es cuidarse, para que prontamente se pueda volver a la normalidad.

“Si bien hacemos un llamado contundente, fuerte, de que tenemos que estar todos en la misma sintonía de cuidarnos, de protegernos como comunidad pequeña que somos. Tuvimos durante meses una situación absolutamente diferente, incluso que hacía ver a la gente de otras comunas como un lugar donde se podía venir a pasear y disfrutar. Pero en el breve plazo, esperamos que con la ayuda de todos los vecinos, como siempre ha sido, podamos recuperarnos y volver de nuevo ojala a la etapa 4 y no tener contagios en nuestra comuna. Eso sería ideal, depende de todos nosotros y vamos a poner todo el esfuerzo para que así sea”.

Algunas de las medidas que ha adoptado en estos días la Municipalidad de Chile Chico son, cerrar la Delegación de Puerto Guadal, solo atención telefónica, en la Municipalidad todos los departamentos están privilegiando la atención telefónica o mediante las redes sociales. Los programas donde los funcionarios deben acudir a algunas viviendas se están restringiendo a lo estrictamente necesario. Se cerraron los recintos deportivos y la Anfa cerró estadio local, funcionarios de la Dirección de Obras realizarán acciones educativas para que la ciudadanía utilice y de manera correcta la mascarilla, entre otras medidas preventivas, no descartando prontamente una nueva sanitización, esta vez, focalizada.