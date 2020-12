A diez meses de los primeros casos por COVID-19 en Aysén, medidas como la puesta en marcha del Cordón Sanitario, la Exigencia de un Examen PCR (-) y las Cuarentenas Obligatorias del Viajero, son las acciones más directas que han permitido que Aysén contabilice hoy 1.552 casos acumulados.

Coyhaique.- El pasado 12 de marzo, y producto del ingreso de un turista británico a la región con COVID-19 (+), la comuna de Tortel fue la primera zona del país en ingresar a cuarentena, activándose por parte del Ministerio de Salud una serie de medidas sanitarias para resguardar la salud de la comunidad local. Hoy, a más de 10 meses desde este hecho, la región de Aysén presenta un total de 138 casos activos por esta enfermedad, donde el virus está presente prácticamente en todas las comunas de la región, a excepción de Lago Verde, por lo que se hace cada vez más necesario reforzar el autocuidado.

De esta forma, al término de este año 2020, desde la autoridad sanitaria se continúa ejecutando un plan de trabajo educativo y de fiscalización a nivel regional, el cual ha permanecido activo de lunes a domingo desde el mes de marzo a la fecha, cuyo mejor ejemplo han sido las aduanas sanitarias en los puntos de acceso terrestre, marítimo y aéreo de la región. Tal como lo manifestó la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres. “Sin duda que este año 2020 no ha fácil para ninguno de nosotros, más aún para los funcionarios de salud que en toda la red asistencial han debido extender sus turnos y capacidades para hacer frente a la pandemia por COVID-19; similar situación es la que han debido enfrentar los funcionarios de Acción Sanitaria que durante los 07 días de la semana están presentes en las 14 aduanas que existen en la región, controlando los más de 10 mil ingresos y egresos de personas hacia la zona de Aysén que se producen mensualmente. Es por eso que los esfuerzos desplegados durante esta pandemia por los funcionarios de la salud, no servirán de mucho si la propia ciudadanía no se cuida y se hace responsable de su propia salud, donde incluso podrían ocurrir nuevos retrocesos de fase en nuestra región”.

A lo que se suman, explicó Alejandra Valdebenito, la ejecución de medidas sanitarias que durante el registro de los casos más altos por COVID-19 permitieron disminuir y controlar los primeros brotes. “La puesta en marcha del Cordón Sanitario, la Exigencia de un Examen PCR (-) para quienes ingresen a la región y las Cuarentenas Obligatorias del Viajero, son las acciones más directas que tuvimos que aplicar para que hoy la región de Aysén contabilice 1.552 casos acumulados, seguidos por la región de Atacama con 8.489 y Los Ríos con 8.720 casos.”

En este contexto, la Seremi de Salud, destacó a su vez que pese a toda esta contingencia que ha provocado el COVID-19, los organismos de Salud Pública también han debido llevar a cabo programas de vital importancia para la comunidad como los procesos de vacunación entre adultos mayores, niños y población escolar. “Otro hecho que es importante de mencionar es el trabajo desarrollado en materia de vacunación, donde el proceso de vacunación cumplió con su programa de trabajo logrando positivas cifras de coberturas, con una de las campañas de vacunación más exitosa de los últimos años, donde en el caso de Influenza se logró un incremento de 29% respecto del año anterior, inmunizando a la totalidad de población objetivo. Ahora el desafío que se aproxima para el 2021 no es menor, donde nos estamos preparando para la vacunación contra el COVID-19 durante el primer semestre”.

Finalmente, cabe señalar que los esfuerzos sanitarios por controlar la pandemia por COVID-19 continuarán durante el año 2021, especialmente en temas de vacunación, fiscalización y controles sanitarios, donde la autoridad sanitaria también agradeció la colaboración prestada por Carabineros, PDI, Ejército y la Armada, además del apoyo de los municipios locales.