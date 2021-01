Teniendo en consideración que es una prueba distinta a las anteriores, además de la contingencia sanitaria, desde la Universidad de Aysén profesionales de la Dirección Académica, entregan información y recomendaciones para rendir la PDT.

Aysen.- Quedan pocos días para rendir la Prueba de Transición (PDT) para la admisión a las Universidades, el próximo lunes 4 de enero miles de jóvenes de todo el país simultáneamente realizarán este trascendental paso para acceder a la educación superior.

En este contexto, David Vásquez, Secretario de Admisión de la Región de Aysén, explicó que la nueva prueba es un instrumento que se ha ajustado a la realidad y contexto actual. “Se priorizaron las habilidades y contenidos hasta tercero medio, dejando de lado los del 2020, respondiendo de esta forma a las posibles desigualdades en la preparación en contexto de pandemia. Por otro lado, se definió que esta prueba mantendrá la duración, pero disminuirá el número de preguntas en las pruebas de Comprensión Lectora y Matemática, ya que ambas tendrán 65”, especifica el profesional.

Por otra parte, David Vásquez, explica que en contexto sanitario actual se tomaron medidas que minimicen el riesgo de contagio en los asistentes a la rendición de la PDT, para esto:

• No se hará reconocimiento de salas el día anterior, por lo que deben llegar directamente el día que les corresponde rendir la prueba. (Salvo los postulantes en situación de discapacidad)

• Solo en la comuna de Coyhaique, la mitad de los estudiantes rendirá el 4 y 5 de enero, mientras que la otra mitad, el 7 y 8 del mismo mes.

• Todas las salas fueron sanitizadas y demarcadas para evitar aglomeraciones. En cada una habrá un número reducido de postulantes.

• Todos los estudiantes deben portar su cédula de identidad vigente, Tarjeta de Identificación y lápiz.

• Todos los estudiantes deben portar su mascarilla antes, durantes y después de la aplicación.

• Si un estudiante se encuentra en cuarentena o ha sido contacto estrecho de una persona con COVID, no puede rendir la prueba en la fecha original.

• Si un postulante presenta síntomas de COVID, deberá informar al Jefe de Local y dirigirse a un centro de salud para que le realicen examen PCR.

• Importante: en las dos situaciones anteriores, se les asignará una nueva fecha de rendición.

Por su parte, Verónica Montero, psicóloga de la Unidad de Desarrollo Estudiantil de la Universidad de Aysén, entrega algunas recomendaciones a la hora de rendir la Prueba de Transición. La profesional, enfatiza que sentir ansiedad es frecuente en estas ocasiones y explica que esta sensación no es más que una preocupación o un miedo ante la incertidumbre de lo que puede pasar. “La PDT es aquel hito que determinará las posibilidades reales de cumplir o no las expectativas que nos hemos planteado a lo menos en el ámbito académico, de ahí que cuanto más se acerca la fecha, nos volvemos más irritables, nos puede costar dormir, comenzamos a tener pensamiento fatalistas pensando que nos irá mal, que ha sido un año difícil, que no me he preparado lo suficiente y terminamos viviendo las semanas previas al gran evento con un estrés insufrible”, señala Montero.

Por lo anterior, la psicóloga explica que hay que saber tomar distancia del asunto y mesurar las cosas:

• Céntrate en datos concretos para proyectar las posibilidades y facilitar el proceso de toma de decisiones: “ Los resultados obtenidos en la PDT no deberían ser una sorpresa si has sido concienzudo en la búsqueda de información y análisis de las posibilidades considerando los resultados obtenidos en tu trayectoria académica y en los ensayos de la prueba. Tener un pool de resultados posibles y diferentes alternativas a seguir ayuda a tener cierto control sobre tu futuro, a disminuir la incertidumbre y por ende a calmar la ansiedad” señala.

• Habla con tus cercanos: comparte tus expectativas y miedos en relación a la prueba con tu familia y/o amigos, no te aísles ni te ahogues en un vaso de agua pensando que si te va mal será el fin.

• Descansa: Establece una rutina de descanso desde la semana previa, dormir lo suficiente es fundamental. Durante esa semana deja de repasar, “calentar materia” no ayuda y ponerse a aprender cosas a última hora no tiene sentido, invierte ese tiempo en hacer cosas que te gusten y te distraigan.

• Prepara tus cosas: Haz una lista y junta todas las cosas que debes tener a mano ese día y chequeala el día anterior, ten presente las recomendaciones que hacen a través del DEMRE. Elige una mascarilla que no te incomode usar por tiempos prolongados.

• Aliméntate: Toma un buen desayuno, si eres de los que no comen temprano, lleva tu colación para cuando puedas comerla, si desayunas, de igual manera ten tu snack y mantente hidratado.

• Siempre hay otra oportunidad: Si sientes que el miedo y la ansiedad te paralizan, “ve y enfréntate al monstruo y si sale efectivamente tal mal, siempre lo puedes volver a intentar con la ventaja de que habrás tenido la experiencia previa de cómo es el proceso y contarás con un año más para madurar y planificar tu proyecto de vida”, finalizó la psicóloga de la UAysén.

Finalmente, cabe señalar que los resultados de la Prueba de Transición, estarán disponibles a partir del 11 de febrero, y los estudiantes podrán postular a las carreras e instituciones de su interés entre el 11 y 15 de febrero de 2021.

Los resultados de las postulaciones, estarán disponibles el 28 de febrero de 2021, y los seleccionados/as se podrán matricular entre el 1 y 3 de marzo en primera instancia, mientras que entre el 4 y 10 de marzo en segunda instancia. Todo el calendario de admisión DEMRE y las informaciones completas sobre este proceso se encuentran en el sitio www.demre.cl.