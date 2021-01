Los efectos de la pandemia y la apresurada llegada de la digitalización del empleo cambiaron el escenario laboral de muchos chilenos. Reinvención laboral, búsqueda de nuevas oportunidades laborales, junto con el teletrabajo han sido la tónica durante los últimos meses y si bien, muchas personas están retornando a las oficinas por el avance de las fases en el Plan Paso a Paso en el país, la gran mayoría aún continúa en las mismas condiciones.

Comenzando el año, y con el objetivo de apoyar a miles de trabajadores chilenos en este periodo, Sence firmó una alianza con la empresa de educación online, eClass, y lanzaron, en conjunto, cinco cursos bajo el nombre “Busca empleo”. Todos gratuitos y completamente en línea, centrados en las temáticas de marca personal, búsqueda de empleo y administración del tiempo.

La Seremi de Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce, recalcó la importancia de capacitarse para la búsqueda de trabajo y reinvención laboral, “Estos han sido tiempos difíciles en materia laboral, sin embargo, son también momentos de reinventarse, capacitarse y buscar nuevas oportunidades. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social a través de Sence ha estado precisamente al lado de los trabajadores buscando entregar herramientas efectivas, porque con la mirada está puesta en capacitarse. Uno de los momentos más complejos a la hora de buscar un trabajo es preparar el currículum y enfrentar una entrevista laboral, y es una falencia que hemos visto a lo largo de este proceso. Es por ello, que nos parece muy importante la alianza entre Sence y la plataforma eClass, que permitirá apoyar de manera concretar a los trabajadores y trabajadoras que buscan trabajo o reinventarse. Los invitamos a aprovechar esta oportunidad que entrega el Gobierno por medio de Sence, de capacitase, de forma gratuita y sin la necesidad de salir de sus casas, ya que es todo en línea”, afirmó la titular del Trabajo.

El Profesional Delegado del SENCE Aysén, Samuel Santana, señaló que “Es sabido por todos lo difícil que ha sido este periodo para miles de trabajadores producto pandemia del coronavirus. Por lo mismo, el SENCE se ha preocupado de acompañarlos a través de subsidios a la contratación y mantención de trabajadores y de entregar una amplia oferta de empleo a través de ferias laborales en línea. Estos cursos con eClass pueden ser realizados por cualquier persona que esté interesada en aprender y que cuente con RUT y sea mayor de 18 años. Los cupos para estos cursos son ilimitados y estarán disponibles durante tres meses, desde el 17 de noviembre de este año hasta el 17 de febrero de 2021 a través de sence.cl, los cursos se clasificarán en dos áreas importantes, que son habilidades blandas y empleabilidad. La realización de cada uno de ellos depende totalmente del interés de la persona y pueden tomarse por separado, en el orden que cada uno estime conveniente” puntualizó.

Soledad Duarte es ingeniera comercial y hace unos meses se quedó sin trabajo. “Tengo más de 20 años de experiencia y de ellos 12 los trabajé en una misma empresa, en la que pude crecer como profesional y en cargos. Sin embargo, por la pandemia la empresa tuvo que cerrar en Santiago y yo quedé desempleada. Me enfrenté a un mundo desconocido, porque buscar trabajo en este momento no es lo mismo que hace años atrás y yo no tengo las herramientas suficientes para enfrentar los nuevos procesos de selección. Por lo mismo, tener la oportunidad de tomar los cursos que entrega eClass y Sence, sobre cómo hacer un CV, como postular a una oferta o como crear mi marca personal, son sin duda una ayuda”

Para la búsqueda de trabajo, los tres cursos:

Marca Personal, construyendo una imagen óptima y eficiente: durante el curso el alumno conocerá los conceptos que engloban el Personal Branding, además de las fortalezas, debilidades y los talentos de cada uno, logrando entender la importancia de la marca personal como un factor diferenciador y que entrega mayores posibilidades de éxito.

Búsqueda efectiva del empleo, cómo iniciar una búsqueda laboral exitosa: el alumno aprenderá a reconocer su perfil profesional e incorporar las herramientas para redactar un CV acorde al cargo al que pretende postular. Además, entenderá cómo se maneja la red profesional LinkedIn, con el fin de lograr buenos resultados en el proceso de selección.

Prepárate para una entrevista laboral online, cómo comunicar tus atributos laborales tras una pantalla: el alumno aprenderá a preparar una entrevista laboral online, distinguirá las preguntas más características de una entrevista y cómo abordarlas. Además, identificará las habilidades más demandadas para trabajos remotos y cómo utilizar el lenguaje verbal y no verbal en una entrevista laboral.

Para los que tienen interés en potenciar sus habilidades blandas:

Administración del tiempo, los beneficios de planificar: Al término del curso los participantes conocerán los diferentes instrumentos para lograr una planificación efectiva de sus labores, además de distinguir las principales causas del mal uso del tiempo y qué herramientas utilizar para evitarlo.

¿Cómo sacarle partido al teletrabajo? Comprendiendo una nueva cultura laboral: Gracias a este curso el alumno aprenderá a generar una rutina de trabajo a distancia de forma efectiva y entenderá cómo coordinarse con su equipo de manera remota para no perder la comunicación entre los miembros. Para ello conocerá algunas herramientas que le ayudarán a mejorar la experiencia del teletrabajo.

Lectura de foto: en noviembre Sence Aysén y Sence Magallanes realizaron en conjunto la primera Feria Laboral Patagónica, con resultados positivos, donde se ofrecieron charlas de “Apresto Laboral”, que entregó consejos prácticos a la hora de enfrentar un proceso de búsqueda de empleo, el cual puedes revisar en el Facebook www.facebook.com/SenceAysen.