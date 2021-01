La Ejecutivo valoró la propuesta del Presidente Sebastián Piñera, la cual deberá ser ratificada por el Congreso, señalando que en la región de Aysén existen muchas víctimas que lamentablemente no son visibles.

Coyhaique.- El pasado domingo, el Presidente de la República, Sebastián Piñera, firmó el proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia (SNAJ) y la Defensoría de Víctimas de Delitos.

El proyecto crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, que unificará toda la oferta pública en materia de defensa jurídica a la ciudadanía, incluyendo las cuatro corporaciones de asistencia judicial existentes, los programas especializados como “Mi Abogado” (para niños y adolescentes) o Defensa Integral de Adulto Mayor, y el Programa de Apoyo de Víctimas del Ministerio del Interior.

Sobre el grueso del Proyecto de Ley presentando por el Presidente Piñera, su representante en la región dijo que “esperamos que pueda existir una pronta tramitación para que la ciudadanía cuente con una instancia donde puedan ser escuchados y sus casos puedan ser acompañados y representados judicialmente”.

La ley además, crea la Defensoría de Víctimas de Delitos, que velará por los derechos de las víctimas, representándolos jurídicamente y otorgándoles asistencia psicológica y social. El servicio se prestará de forma universal a personas naturales, por todo tipo de delitos, pero con especial foco en aquellos contra la vida e integridad física o psíquica, la libertad y la integridad sexual.

Sobre dicha Defensoría, la Intendente Geoconda Navarrete destacó su eventual creación señalando que “es una instancia que hoy día no existe en el apoyo a las personas. Muchas veces escuchamos que si no tienen los medios de cómo poder buscar un abogado, sus denuncias y demandas quedan ahí y por lo tanto, esta Defensoría de Víctimas de Delitos prestará en forma universal su asistencia para todo tipo de delitos; con especial foco en aquellos contra la vida, la integridad física-psíquica y la integración sexual de las personas”, dijo.

En ese mismo sentido, la Ejecutivo Regional señaló que en los primeros diez meses del 2020 se identificaron “un total 8.454 víctimas en distintos delitos. De ellas, 2.675 eran mujeres, 2.893 eran hombres, pero 2.565 eran niños-niñas u adolescentes; un número que nos tiene que preocupar y entender que para nuestra región, que de crearse este servicio como lo ha propuesto el Presidente Sebastián Piñera, va ser importante” agregando que en ese mismo periodo de tiempo se catalogaron “645 víctimas menores de edad, por distintos delitos, donde 345 fueron mujeres y 281 fueron varones”.

Junto a lo anterior, el proyecto también crea el Consejo Nacional de Acceso a la Justicia, que estará integrado por autoridades, representantes del mundo académico y sociedad civil, y será una instancia intersectorial asesora en la definición de objetivos estratégicos y constatación de sus resultados, tanto a nivel nacional como regional.

Por todo lo anterior, la Ejecutivo calificó la iniciativa legal como “una respuesta real” y a la vez dijo esperar que “nuestros parlamentarios lo acojan y lo voten favorablemente; y si hay que hacerle modificaciones, mejoras, que se hagan; pero que finalmente pueda existir esta instancia legal e institucional para poder ayudar a toda la ciudadanía”, concluyó.