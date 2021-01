Quince días han transcurrido del accidente en kayak que mantiene desaparecido a Romario Peña, en el sector de Bahía Jara, comuna de Chile Chico. Distintos son los organismos públicos y privados que se han sumado a las labores en el sector.

Chile Chico.- En el lugar también hay familiares, que esperan pronto poder encontrar al joven de 25 años, es la esperanza que mantiene la madre de Romario, Ingrid Pérez.

“Tengo mucha, mucha esperanza en que mi hijito va a aparecer, tengo esperanza, fe, hago oración todas las noches para que él aparezca y sé que harta gente nos está apoyando en oración. También todo el apoyo que tenemos aquí solidario de la gente de Chile Chico, estoy muy agradecida”.

Respecto a la colaboración de los organismos públicos y privados, la madre de Romario, señaló que, “hemos tenido una muy buena colaboración de los bomberos, el alcalde muchas gracias a don Ricardo, en la municipalidad nos han apoyado bastante, todo excelente y a Tamara muchas gracias por todo el apoyo. Estamos contentos por ese lado pero tristes porque aún no aparece nuestro hijo, pero ahí estamos con la fe”.

Una mención especial al apoyo permanente de Bomberos, realizó Ingrid Pérez, no así de la Armada, cree que podría ser mejor.

“Los Bomberos han estado siempre aquí, don Alex siempre ha estado con todo su compañero, los boteros, algunos buzos que tenemos que son particulares, gente muy solidaria acá en Chile Chico. También ha estado el Gope, la Armada, no muy presente la Armada pero igual ahí apoyando, ya que, son ellos los que dan la venia para que la gente trabaje, hay que esperar y confiar en ellos, si se puede o no salir a trabajar, a buscar a mi hijo”.

La madre del joven desaparecido en Bahía Jara, también señaló que esta, “siempre esperando un poquito más, porque en realidad nosotros hemos venido, el lago esta súper calmo y no hay nadie buscando a mi hijo, entonces, igual es una impotencia que nosotros tenemos por ese lado”.

Ingrid Pérez, añade que, siempre es importante sumar apoyos, “toda la ayuda es bienvenida, porque aquí se necesita gente que busque a mi hijo, en realidad a veces me pongo en la playa a mirar y no veo a nadie buscando a mi hijo y el lago totalmente tranquilo. Ojala Dios lo permita y poder encontrar a mi hijo, cerrar el ciclo y poder volver a Coyhaique, porque también tengo a otro bebé que me está esperando, un niño de 8 años, ese es mi cable a tierra, sino yo andaría en este momento buscando a Romario en el lago”.

En esta jornada se han sumado los equipos Gersa de los Cuerpos de Bomberos de Concepción y Puerto Aysén, en las próximas horas llega a la zona el equipo especializado de Ñuñoa, tras la activación que hizo esta institución voluntario a nivel nacional.