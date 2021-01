En ese contexto, el parlamentario participó en ceremonia donde se hizo entrega de terreno para construir 18 viviendas en Coyhaique.

Coyhaique.- Avanzar en un plan para la erradicación de la marginalidad habitacional a nivel regional. Ese fue el objetivo central de la reunión que el senador David Sandoval sostuvo en los últimos días con el Ministro de Vivienda y Urbanismo (MINVU), Felipe Ward, junto al Seremi de la cartera en Aysén, Diego Silva, y el director regional del Serviu, Nelson Quinteros.

El parlamentario recordó que “mucha gente en la región construyó sus casas, la fue ampliando paulatinamente, con lo que tuvo a mano”, por lo cual se hace indispensable poder implementar una iniciativa que atienda ese tipo de casos, considerando que en la región de Aysén, de acuerdo a cifras del CENSO 2017, existen alrededor de 1.230 viviendas en condición de irrecuperables.

En ese sentido, indicó que en el litoral “tenemos una situación generalizada de complejidad, porque en muchos casos, la gente no tiene ni siquiera los títulos de dominio, ni permisos de edificación ni nada, por lo cual no pueden acceder a ningún beneficio”, agregando que en localidades como Chile Chico, hay muchas viviendas construidas con adobe. “Además, hay casas muy antiguas, de más de cincuenta años, en condición muy compleja”, puntualizó.

Por eso es que con el fin de atender esta realidad, Sandoval promovió la inclusión de una glosa especial en el Presupuesto 2020, que permitió la creación de un subsidio de construcción en sitio propio, para el cual no es excluyente el que ya exista una edificación en el sitio, lo cual permitiría hacer una recuperación de estas viviendas. “Concordamos con el ministro (del MINVU) llevar adelante un plan piloto, para desarrollar un programa regional que nos permita incorporar este subsidio en distintas localidades que tienen este tema. Esta es una instancia ideal para aplicarlo, por ejemplo, en toda la zona del litoral y que permitiría dar un enorme salto en calidad de vida”, explicó.

El legislador puntualizó que aquellas personas que construyeron sus viviendas sin subsidio, que tienen su título de dominio del terreno, aunque no tengan el permiso de edificación de sus casas, pueden postular a esta instancia. “Sugiero que se acerquen a sus municipios, al Serviu, etc. a consultar, o sea, usted tiene un sitio inscrito a su nombre, tiene una vivienda muy antigua, muy deteriorada, en condiciones precarias y difíciles, este es un programa al que se puede acceder”, precisó.

Entrega de terreno para construir 18 viviendas

En ese contexto, el senador Sandoval participó en los últimos días en la ceremonia de entrega de terreno para el comité Los Tamangos en Coyhaique, el permitirá construir 18 viviendas, a través del programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda, pequeño condominio y construcción en sitio propio. “Un salto en su calidad de vida de manera significativa. Atrás queda una larga espera, algunos de más de diez años; conversaba con la señora María Almonacida, una adulta mayor beneficiada”, indicó.

En esa línea dijo que se trata de un proyecto humano y social, que viene a resolver la vida a tanta gente, que ha esperado tantos años, destacando el rol del MINVU en este tema. “Esta solución, que se instala desde la región de Aysén, es también para felicitar al sector (Vivienda), por este positivo logro, en el avance y resultado que están alcanzando”, concluyó.