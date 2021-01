Son más de 500 firmas las que se reunieron entre Melinka y Repollal, donde vecinos y vecinas de la comuna entregaron su respaldo a la candidatura para Alcalde de Guaitecas de Marcos Silva.

Melinka.- Como ya es de conocimiento público, el actual Alcalde de Guaitecas, Marcos Silva, manifestó su intención de ir a la reelección. Pero hace algunos días se encontró con la sorpresa de que habría un acuerdo nacional que bajaría su candidatura en representación del Partido por la Democracia (PPD) y le entregarían el cupo a la Democracia Cristiana (DC).

Esta noticia no estaba en conocimiento de Silva, aun cuando él es el presidente regional del PPD. Es en ese instante en que comienza a pedir explicaciones y en forma paralela personas que reconocen su gestión, cercanía con la gente y trabajo en beneficio de la comunidad, iniciaron recolección de firmas apoyando su candidatura. Es así que, reunieron más de 500 firmas respaldando que el nombre de Marcos Silva este en la papeleta de abril próximo.

Marcos Silva, agradeció este importante apoyo ciudadano y también el compromiso del presidente nacional del Partido por la Democracia, Heraldo Muñoz, en respaldar su candidatura a la reelección.

“Quiero agradecer enormemente a los vecinos de Melinka y Repollal, su respaldo y su apoyo a mi candidatura a Alcalde 2021, se reunieron más de 500 firmas. También aprovecho de agradecer a nuestro presidente nacional del partido, don Heraldo Muñoz, quien en conversaciones telefónicas ha comprometido defender la comuna de las Guaitecas”

Marcos Silva, enfatizó que él es una persona que nació en Guaitecas y siempre ha estado ligado y luchando por la mayor área productiva de la zona, que es, la pesca artesanal.

“Soy una persona nacido y criado en la isla, todos me conocen, he sido dirigente pesquero por muchos años, hemos defendido la pesca artesanal en innumerables oportunidades, me ha tocado estar defendiéndolo a nivel nacional. Por eso, hoy día quiero decir que estoy orgullosísimo de haber recibido el respaldo de una parte importante de nuestra comunidad”.

Finalmente, Marcos Silva, dijo que su intención no es que bajen al candidato DC, sino más bien que a él lo dejen competir y no pasar por alto el apoyo ciudadano que ha recibido para estar presente en las elecciones del 11 abril de este año.