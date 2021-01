Diversas fueron las gestiones que se desarrollaron a nivel nacional por parte de Marcos Silva Alcalde de Guaitecas, quien sostuvo varias reuniones y presentación de más de 500 firmas que respaldan una candidatura a la reelección. Todo esto llevó a la directiva nacional del PPD liderada por Heraldo Muñoz con apoyo de la Senadora por Aysén del mismo partido, Ximena Ordenes, a determinar que el edil se inscriba para ser parte de las Municipales de abril próximo.

Melinka.- “Quiero agradecer infinitamente el respaldo que me dio la comuna de Guaitecas, llegamos a Santiago con una maleta de apoyo, también agradecer a nuestro presidente nacional (del PPD), don Heraldo Muñoz, a nuestra Senadora Ximena Ordenes, a la directiva del partido en la región y a todas las personas de manera transversal, quienes hicieron todo lo humanamente posible para que mi candidatura hoy pudiese estar en la papeleta de abril y poder competir”, señaló Marcos Silva.

Junto con reiterar su agradecimiento a todos quienes sumaron voluntades y apoyo para que su candidatura continúe y pueda competir en las Municipales 2021, Marcos Silva, reafirmó su compromiso a seguir trabajando en bien de la comuna de Guaitecas. “Tengan por seguro que no los voy a defraudar, vamos a potenciar el trabajo que hemos venido haciendo en los últimos ocho meses y creo que eso ha sido el reflejo del apoyo transversal en la comuna”.

Silva, recalcó que la lucha por seguir en la gestión Municipal, está centrada en que los 25 años en que estuvo en manos de la derecha, significaron que se encuentre con una casa edilicia prácticamente quebrada, aseguró.

“Nos encontramos el día 11 de mayo con un Municipio prácticamente quebrado, nos ha costado un mundo poder levantarnos y eso evidentemente va en desmedro de la población y de la comuna por supuesto. Ha sido difícil gestionar los recursos necesarios para poder levantar este Municipio, para poder tener energía eléctrica, para poder generar desarrollo en la comuna, evidentemente este Alcalde y el equipo que hoy me acompaña, estamos dispuestos y desde el día uno hemos estado en esa línea de trabajo”.

Marcos Silva, concluyó indicando que, va a la reelección convencido en que se están haciendo bien las cosas, de forma transparente, con la participación de la ciudadanía y dando una oportunidad a los hijos de la gente de Guaitecas que hoy son profesionales y que están tenido opciones de trabajo en la Municipalidad, “algo que antes no ocurría”, puntualizó.