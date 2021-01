El legislador lamentó el rechazo en la Cámara de diputados del proyecto que permitía el retiro de un 10% de los fondos.

Valparaíso.- Como un hecho lamentable calificó el diputado Miguel Ángel Calisto el rechazo por parte de la sala de la Cámara del proyecto que permitía un retiro de un 10% de los fondos a los pensionados por rentas vitalicias, por lo que aseguró que seguirán buscando alguna alternativa para poder concretar una ayuda para estas personas.

Según el legislador, “quiero lamentar el rechazo por parte de la Cámara de Diputados del proyecto que permitía que un porcentaje importante de pensionados de rentas vitalicias puedan optar al retiro de fondos. Son muchos pensionados que están en este sistema que reciben pensiones bajísimas y por el voto de parlamentarios de un sector se rechazó la iniciativa”.

Calisto agregó que “nosotros vamos a volver a insistir, porque no es justo que un tema tan importante que tiene que ver con buscar un beneficio para un grupo de adultos mayores en medio de una pandemia, de una crisis social, no sea considerado. Lamento que sectores de derecha le nieguen a esta posibilidad a los adultos mayores que tanto lo necesitan”.

“Son cerca de 700 mil adultos mayores quienes tienen rentas vitalicias, muchos también en nuestra región. Por eso este proyecto era tan importante. Nosotros incluso pusimos una indicación con la finalidad que este proyecto no rebote en el Tribunal Constitucional por ser expropiatorio y que tenga compensación por parte del Estado, pero así y todo lo rechazaron”, señaló.

Finalmente, el diputado Miguel Ángel Calisto señaló que “vamos a volver a insistir, vamos a seguir planteando iniciativas y proyectos que permitan dar una alternativa y solución a los pensionados de rentas vitalicias”.